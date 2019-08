Credit Agricole : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Agricole sera à surveiller aujourd'hui. Le groupe a dévoilé vendredi dernier ses résultats du deuxième trimestre 2019. Ainsi, Credit Agricole SA (CASA), le véhicule coté du groupe Crédit Agricole, a réalisé sur la période un bénéfice net (part du groupe) de 1,222 milliard d’euros (-14,9% sur un an), marqué par des reprises nettes en coût du risque en BFI. Le bénéfice brut d’exploitation s’inscrit à 2,111 milliards d’euros (+3,8%). De son côté, le produit net bancaire s'établit à 5,149 milliards d'euros, en léger repli de 0,4% par rapport au deuxième trimestre 2018.Enfin, le Ratio CET1 ressort à 11,6% à fin juin 2019, en hausse de 0,1 point de pourcentage, au-dessus de la cible de 11% du plan de moyen terme." Conformément aux annonces récentes du nouveau Plan moyen terme, Crédit Agricole et Crédit Agricole S.A. délivrent une nouvelle fois des résultats financiers à très haut niveau, illustrés notamment par un RoTE de 11% pour Crédit Agricole S.A ", a commenté Philippe Brassac, le directeur général." Notre coût du risque reste très bas et notre solidité financière se confirme ", a ajouté le dirigeant.Avant de poursuivre : " la nouvelle hausse du CET1 de Crédit Agricole SA ce trimestre sécurise notre politique de dividendes et rend possible un premier démantèlement du Switch en 2020 ".