Credit Agricole : "Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société"

Les entreprises profitent des possibilités ouvertes par la Loi PACTE pour se doter formellement d'une « raison d'être » qui va bien au-delà de la seule utilité commerciale. C'est le signe qu'elles prennent conscience de la nécessité de formaliser le fait qu'au-delà de leur rôle économique elles sont aussi des acteurs sociaux et sociétaux majeurs qui doivent bénéficier à la société dans son ensemble. Qu'elles savent qu'elles ne peuvent plus se contenter de participer au bien commun par leur seule contribution fiscale mais qu'elles doivent produire de l'utilité au bénéfice de leur environnement physique et humain. Et qu'elles ont compris qu'elles doivent le faire non par des actions périphériques mais dans l'exercice de leur métier lui-même. La performance durable des entreprises dépend désormais de leur capacité à fonder leur business model, leur cœur d'activité, sur une utilité perçue et reconnue par leurs clients en tenant compte des enjeux sociétaux et environnementaux.

Sans prétendre à quelque monopole auto-attribué de la vertu, les entreprises coopératives et mutualistes peuvent à cet égard être considérées comme des éclaireuses. Nous considérons que le profit est un moyen non une fin. Nous sommes convaincus que les valeurs de proximité, de solidarité, de loyauté, de responsabilité, d'intérêt collectif ne s'arrêtent pas aux portes des entreprises.

Plus grand groupe coopératif et mutualiste du monde, le Crédit Agricole a toujours gardé ces convictions comme guide de son action. La potion magique qui a transformé nos toutes petites caisses locales rurales, il y a plus d'un siècle, en une des toutes premières banques au monde, fut ce double principe, à nouveau si moderne aujourd'hui, d'utilité et d'universalité. C'est un fil rouge de notre histoire. Le fil rouge qui nous a fait aider les agriculteurs à se financer, les ménages à se bancariser et accéder à la propriété, l'économie à s'équiper en moyens de paiement. Le fil rouge qui nous conduit aujourd'hui à être le premier financeur de la transition énergétique en France et un moteur de la finance verte…C'est à cette lumière que nous avons voulu formaliser ce que doit être selon nous la finalité d'une banque telle que le Crédit Agricole et adopter notre propre Raison d'être. L'exercice n'est pas aisé pour un groupe qui pratique de multiples métiers, opère dans cinquante pays, compte 141 000 collaborateurs. Mais l'exercice est salutaire de définir en une formule brève mais qui dit tout ce que doit être la Raison d'être qui guide notre transformation :

Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société

Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société, c'est accompagner tous et chacun dans la durée, dans le quotidien comme dans les projets à long terme. C'est faire de la loyauté, de la transparence et de la pédagogie les maîtres mots de nos conseils.

Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société, c'est placer la responsabilité humaine au cœur de notre modèle. C'est garantir l'accès au plus près à nos équipes tout en mettant en œuvre les meilleures pratiques technologiques.

Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société, c'est nous mobiliser en faveur de tous les territoires, en donnant à l'économie son indispensable « carburant », en favorisant l'entreprenariat et l'innovation.

Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société, c'est déployer nos contributions sur les champs de l'action sociétale et environnementale.

Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société, c'est être le partenaire de confiance de tous, des plus modestes aux plus fortunés, des TPE aux plus grands groupes internationaux.

Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société, c'est s'appuyer sur un mode de gouvernance constitutif de l'identité d'un groupe coopératif et mutualiste, avec des élus représentants les sociétaires qui sont également nos clients.

Cette Raison d'être est une puissante boussole pour nos 141 000 collaborateurs. C'est un véritable choix, c'est un véritable projet stratégique. Plus que d'autres, peut-être mieux que d'autres, nous avons la légitimité et l'expérience pour la faire vivre au quotidien.