Credit Agricole : Amundi amplifie son engagement en faveur de l’investissement responsable

La prise en compte de l'analyse ESG (Environnement, Social, Gouvernance) sera généralisée dans la gestion de tous les fonds du Groupe à horizon 3 ans

Dès sa création en 2010, Amundi a en effet défini l'investissement responsable comme l'un de ses piliers fondateurs. Cette orientation correspondait à une conscience claire de la responsabilité des investisseurs pour allouer l'épargne en prenant en considération, au-delà des critères financiers, son impact sur la société en général. Dans ce contexte, Amundi a mené une politique visant d'une part à intégrer, dans ses stratégies de gestion, des critères ESG et d'autre part, à engager des initiatives spécifiques pour favoriser les investissements sur certains thèmes, en particulier l'environnement.

Cette politique, qui lui permet d'afficher d'ores et déjà 280 Md€ sous gestion en investissement responsable (19% de ses encours globaux), a été mise en œuvre selon trois axes :

La prise en compte dans les politiques d'investissements des critères ESG , en complément des critères traditionnels d'analyse financière . Cette démarche repose sur la notation des émetteurs (5500 aujourd'hui) effectuée par une équipe dédiée d'Amundi. Cette notation s'effectue notamment à travers un dialogue continu avec les entreprises. Elle conduit dans certains cas à exclure certaines valeurs et de manière plus générale à les surpondérer ou les sous-pondérer dans la constitution des portefeuilles . Il s'agit donc d'une incitation forte pour les entreprises à inscrire dans leurs stratégies la prise en compte de leur impact environnemental et social. Les encours gérés dans ce cadre s'élèvent à 270 Md€ .

Cette démarche d'investisseur responsable s'appuie sur les travaux d'un think tank, le Comité Médicis, dont la mission est de contribuer à structurer la réflexion sur la responsabilité des acteurs économiques et des investisseurs dans les défis globaux qui caractérisent notre époque.

Forte de cette expérience et consciente de sa responsabilité vis-à-vis de la société Amundi lance aujourd'hui un plan d'action ambitieux, qui donnera une nouvelle portée à ces engagements.

D'ici fin 2021, Amundi deviendra 100% ESG dans la notation, la gestion et les votes.

L'analyse extra-financière selon les critères ESG sera étendue à toutes les gestions, aussi bien actives que passives, chaque fois que cela sera techniquement possible. Dans ce cadre, tous les fonds gérés de manière active devront offrir une performance ESG supérieure à leurs indices ou univers de référence . Les classes d'actifs aujourd'hui mal servies par l'investissement responsable, en particulier les valeurs de pays émergents, à haut rendement ou à petite ou moyenne capitalisation, intégreront pleinement l'analyse ESG. De ce fait, l'offre intégrant l'ESG proposée aux clients privés devrait passer à environ 250 Md€ à horizon 3 ans. Concernant les encours ESG sous gestion passive , ils vont être doublés , pour atteindre au moins 70 Md€. Une nouvelle gamme d'ETF (Exchange Traded Fund) ISR (Investissement Socialement Responsable) 2 sur plusieurs indices MSCI est lancée.

Par ailleurs, la performance ESG sera systématiquement prise en compte par Amundi dans sondialogue actionnarial avec les émetteurs et dans ses choix de vote aux assemblées générales, qui s'appuient d'ores et déjà sur une analyse autonome.

Amundi renforcera aussi ses activités de conseil destinées à ses clients institutionnels pour les accompagner dans leur stratégie ESG et dans la mise au point d'initiatives innovantes.

D'ici fin 2021, Amundi va renforcer les initiatives liées à l'environnement et à fort impact social. L'ambition est de doublerles montants investis dans ces initiatives spécifiques, en faisant passer à 20 Md€ le volume de fonds thématiques.

L'engagement en faveur des entreprises solidaires sera aussi renforcé. Les montants investis dans l'économie sociale et solidaire, qui s'élèvent aujourd'hui à 200 M€, atteindront 500 M€.

« Dès sa création, Amundi a choisi de faire de l'investissement responsable l'un des piliers fondateurs de l'entreprise. Ce choix reposait sur deux convictions : la nécessaire responsabilité des entreprises et des investisseurs vis-à-vis de la société, et le fait que cette prise en compte dans les politiques d'investissement était aussi un gage de performance financière dès que l'on se situait sur un horizon de long terme. Avec son plan à trois ans, Amundi amplifie son engagement et répond ainsi à l'attente de ses clients particuliers et institutionnels » rappelle Yves Perrier, directeur général d'Amundi.

« Amundi a construit un dispositif solide et reconnu en matière d'analyse ESG et engagé des initiatives innovantes pour favoriser des investissements à fort impact environnemental et social. L'ambition d'Amundi est maintenant de généraliser la prise en compte des critères ESG dans les politiques d'investissement et de vote » indique Stanislas Pottier, directeur de l'investissement responsable d'Amundi.

Avec ce Plan d'action 2021, Amundi confirme son engagement fondateur d'investisseur responsable, soucieux de faire converger sa responsabilité fiduciaire avec sa responsabilité sociale et de répondre aux attentes de ses clients particuliers et institutionnels.

1Données Amundi au 30/06/2018

2 Sur les indices MSCI World SRI, MSCI USA SRI et MSCI Europe SRI depuis fin septembre 2018 et sur l'indice MSCI Emerging Markets SRI en décembre 2018.