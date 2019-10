Credit Agricole : Amundi annonce la nomination de deux directeurs associés chez Amundi Private Equity Funds

Alexandre Denby Wilkes,Directeur associé chez Amundi Private Equity Funds

Alexandre Denby Wilkes commence sa carrière comme administrateur judiciaire collaborateur. En 2005, il rejoint l'investissement non coté en intégrant le fonds UFG Private Equity. Il y effectue des investissements en capital développement et capital transmission dans les PME. En 2009, il participe à la création du fonds d'investissement HLD, aux côtés de Jean-Bernard Lafonta, en tant que directeur associé. Il y réalise pendant 8 ans des opérations majoritaires et minoritaires dans des entreprises valorisées entre 30 et 500 M€. Puis il devient fin 2016 associé de la holding d'investissement Enthéos, spécialisée dans l'investissement en capital développement et capital transmission Small Cap.

En 15 ans, Alexandre a directement réalisé plus d'une quinzaine d'investissements dans des PME et ETI sur des opérations de Capital Développement et LBO parmi lesquelles : Laboratoires Filorga, Interflora, Laboratoires SVR ou Arkadin.

Agé de 40 ans, Alexandre Denby Wilkes dispose d'un double cursus en droit (Maitrise de droit des affaires Paris II Assas) et en finance (HEC).

Mathieu de La Rochefoucauld, Directeur associé chez Amundi Private Equity Funds

Mathieu de La Rochefoucauld commence sa carrière en fusions acquisitions chez SG Hambros à Londres. Il rejoint l'équipe de capital investissement en nouvelles technologies chez SG Asset Management à Paris en 2000 et devient Directeur associé en 2008. En 2011, il intègre l'équipe d'Amundi Private Equity Funds en charge des dossiers digitaux comme Sarenza, KDS, Netasq et TO DO TODAY. En 2017, il participe au lancement de Supernova Invest, joint-venture entre Amundi et le CEA. Membre du directoire, il s'occupe plus particulièrement de la mise en place du fonds Crédit Agricole Innovations et Territoires et réalise les premiers investissements du fonds dans des sociétés technologiques comme Robocath ou Afyren.

Agé de 43 ans, Mathieu de La Rochefoucauld est titulaire d'un Master en Finance de l'ESCP. Il est également diplômé de de l'ISC.