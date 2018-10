Credit Agricole : Amundi apporte son soutien à Residsocial dans le développement d’hébergement d’urgence

L'investissement d'Amundi via son fonds d'épargne à impact social et solidaire - Amundi Finance et Solidarité - va permettre à Residsocial d'accélérer son programme d'acquisition d'hôtels en Ile-de-France utilisés comme hébergement d'urgence, souvent pour des familles. L'objectif est de les transformer en résidences sociales pour offrir une solution d'hébergement digne et responsable.

La situation de l'hébergement d'urgence en Ile de France est en forte dégradation depuis de nombreuses années ; actuellement, le SAMU Social prend en charge quotidiennement 15 000 ménages, ce qui représente plus de 40 000 nuitées au titre de l'hébergement d'urgence en Ile-de-France (ce chiffre a été multiplié par 10 en 10 ans). Les solutions en place ont besoin d'être revues en fonction de l'évolution des besoins en termes de volumétrie et de population. A titre d'illustration, les hébergements actuels sont peu adaptés aux femmes seules ou aux familles qui constituent une part croissante des personnes en situation de précarité.

Créé en 2014 Residservice (filiale de Residsocial) acquiert des hôtels souvent vétustes en centre-ville en Ile de France, et les transforme en Etablissements d'Hébergement de Personnes en Situation d'Urgence (E.H.P.S.U) dédiées au logement d'urgence, avec, quand la configuration le permet, la création d'espaces de vie commune : accueil, cuisine commune, buanderie. Les résidences sont gérées au quotidien par un « Résid Manager» qui, par sa présence sur place, participe à une meilleure intégration des familles ; il peut également faire le lien avec des associations présentes à proximité qui offrent des services complémentaires.

A date, 286 personnes sont logées dans 5 E.P.SU. Residsocial, tous situés en centre-ville, à proximité de moyens de transport.

Amundi apporte à RésidSocial un financement assorti des outils de mesure d'impact social nécessaires et devient membre du Comité d'Orientation Stratégique et Sociale de la Société.

Stéphane Moreau, dirigeant de Residsocial déclare « L'appuid'Amundi va permettre de financer 4 nouveaux hôtels, soit 200 lits supplémentaires et apporter une meilleure coordination avec les Organismes à Vocation Sociale (OVS) de façon à améliorer l'accompagnement des résidents en leur donnant un meilleur accès à l'alimentation, l'éducation, la santé ou l'emploi.»

La thématique de l'hébergement d'urgence vient compléter l'univers d'investissement du fonds Amundi Finance & Solidarité. Avec un encours de plus de 200 millions d'euros à fin juin 2018, le fonds accompagne le développement en France de 31 entreprises sociales répondant aux besoins essentiels des hommes et des femmes (avoir un logement décent, obtenir un travail reconnu, avoir accès aux soins et à l'enseignement, préserver l'environnement, favoriser l'esprit d'entreprendre). Depuis son lancement, le fonds a permis de créer ou de préserver 16 000 emplois, de loger 1 600 personnes, d'apporter des soins à 13 000 bénéficiaires, de préserver 800 hectares de terres agricoles, de recycler 14 000 tonnes de déchets, d'éviter 3 700 dossiers de surendettement et de financer plus de 200 agriculteurs3.

Laurence Laplane-Rigal, directrice impact investing chez Amundi souligne « Avec Residsocial, nous complétons la chaine du dispositif d'hébergement social depuis l'hébergement d'urgence jusqu'à l'hébergement médicalisé, en passant par les logements sociaux, les structures intergénérationelles, l'habitat inclusif pour personnes en situation de handicap. Le fonds Amundi Finance et Solidarité encourage ainsi le développement d'un éco-système cohérent pour que les personnes sans logement ou mal logées puissent bénéficier d'un habitat répondant aux normes d'hygiène et de sécurité nécessaire à une vie familiale plus équilibrée, propice au développement de chacun de ses membres et en particulier des plus jeunes. Un logement décent est un des facteurs de base de la cohésion sociale ».

1Investissement réalisé via le FCP Finance et Solidarité, fonds solidaire qui a pour objectif de financer le développement d'entreprises sociales et solidaires répondant à des enjeux cruciaux de la société (réinsertion par l'emploi, logement, accès aux soins …) tout en recherchant une rémunération positive : 80% de son actif est investi dans des titres non cotés d'entreprises à fort impact social, l'actif résiduel est investi dans des produits monétaires.

2 Données au 31/03/2018

3 Chiffres d'impact calculés sur la base du nombre de bénéficiaires total déclaré par les entreprises rapporté à la part d'Amundi Finance & Solidarité dans le financement de l'entreprise