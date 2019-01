Credit Agricole : Amundi devient seul actionnaire de la fintech Anatec, plateforme d'agrégation de conseil et d'épargne digitale

Amundi, leader de la gestion d'actifs en Europe avec plus de 1 400 Mds € d''actifs sous gestion, annonce aujourd'hui avoir racheté la totalité du capital de la fintech Anatec, plateforme d'agrégation de conseil et d'épargne digitale développée sous la marque WeSave, dont elle détenait jusqu'à présent 49%.

Cette transaction s'inscrit pleinement dans la stratégie digitale du Groupe Amundi. En élargissant sa gamme de solutions, elle renforce sa capacité à servir ses clients distributeurs avec une approche ouverte et agile, dans le but de développer de nouvelles prestations et expertises pour répondre à leurs besoins de transformation digitale.

Pour Anatec, cette transaction permettra de soutenir sa croissance rapide en France et d'amorcer une nouvelle phase de croissance à l'international.

A l'issue de l'opération, Anatec conserve son autonomie opérationnelle et commerciale et sera dirigée par Zakaria Laguel, co-fondateur, et Gaëtan Hoquidant, précédemment Directeur des Opérations chez Fund Channel, joint-venture entre Amundi et BNP Paribas Asset Management à Luxembourg.

« Cette acquisition élargit notre offre digitale en nous appuyant sur une technologie performante et une équipe jeune et agile » explique Valérie Baudson, membre du Comité Exécutif d'Amundi. « Nous voulons continuer à innover pour accompagner nos clients distributeurs et leur fournir des services à la pointe de l'innovation digitale. »

« Nous sommes ravis de nous adosser à un partenaire comme Amundi qui va accélérer notre développement et nous permettre à la fois de mieux servir nos clients actuels et de toucher de nouveaux clients, en particulier en dehors de notre marché domestique où nous pourrons nous appuyer sur une force de distribution bien établie » commente Zakaria Laguel. « Les équipes d'Anatec sont enthousiastes pour cette nouvelle phase de notre développement ».