Credit Agricole : Amundi enrichit sa gamme Investissement responsable avec de nouveaux ETF actions et obligataires

Amundi ETF annonce le renforcement de sa gamme d'ETF dédiés à l'investissement responsable, qui couvre désormais les marchés actions ainsi que les marchés obligataires.

L'ISR, et plus généralement les critères ESG, sont devenus la norme pour les investisseurs institutionnels comme pour les épargnants dans le monde entier. Les stratégies d'investissement ESG représentent environ un quart des actifs sous gestion globaux, soit une croissance de près de 25% au cours des deux dernières années[1].

Depuis sa création, Amundi considère l'investissement responsable comme l'un de ses quatre piliers fondateurs. Avec le plan d'action ESG annoncé début octobre, Amundi confirme son engagement en tant qu'investisseur responsable, grâce à une analyse extra-financière enrichie, une politique de vote renforcée et des activités de conseil ESG plus spécifiques.

Dans le cadre de ce plan, Amundi annonce le lancement d'une gamme d'ETF ISR sur les marchés actions et obligataires, offrant aux investisseurs des outils ISR à prix compétitif. Cette gamme comprend trois nouveaux ETF actions répliquant les indices MSCI World SRI, MSCI USA SRI et MSCI Europe SRI, dont les frais de gestion sont les plus compétitifs en Europe[2]. Ces fonds seront ultérieurement complétés par un quatrième ETF permettant de répliquer l'indice MSCI Emerging Markets SRI.

Cette gamme actions vient renforcer les expositions obligataires ISR d'Amundi ETF, répliquant des indices Bloomberg Barclays d'obligations d'entreprises européennes et américaines et mettant en œuvre la méthodologie ISR de MSCI.

Fannie Wurtz, Directrice d'Amundi ETF, Indexing et Smart Beta, déclare :

« Avec ces nouveaux ETF, Amundi s'engage à répondre à la demande croissante de solutions d'investissement responsable. Les investisseurs peuvent désormais bénéficier d'une gamme complète d'ETF appliquant des filtres ISR sur les marchés actions et obligataires à prix compétitif. Parallèlement aux expositions que nous proposons à travers nos ETF et fonds indiciels, nous continuons à dialoguer avec les investisseurs et à construire des solutions ESG sur mesure visant à répondre à l'ensemble de leurs besoins spécifiques. »

Tableau de caractéristiques

Exposition ISIN Ticker Bloomberg Frais courants[3] Actions ISR (disponible en fonds indiciels et ETF) Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF LU1861134382 WSRI FP 0.18% Amundi Index MSCI USA SRI UCITS ETF LU1861136247 USRI FP 0.18% Amundi Index MSCI Europe SRI UCITS ETF LU1861137484 EUSRI FP 0.18% Obligataire (disponible en fonds indiciels et ETF) Amundi Index US Corp SRI - UCITS ETF LU1806495575 UCRP FP 0.16% Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF LU1437018168 ECRP FP 0.16%

Toute transaction fait l'objet de coûts prélevés par votre intermédiaire financier. Les performances peuvent varier à la hausse comme à la baisse en fonction des fluctuations de taux de change. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas garantes des rendements à venir. Au 12/11/2018 tous les produits de la gamme Amundi ETF sont conformes aux normes européennes UCITS V.

Les produits Amundi ETF sont présents sur les principales bourses européennes, avec des équipes de vente dédiées. Les investisseurs peuvent suivre toute l'actualité d'Amundi ETF sur le site amundietf.com.

