Credit Agricole : Amundi innove en lançant un ETF thématique dédié à l’intelligence artificielle

L'impact des différentes technologies d'intelligence artificielle est attendu dans tous les secteurs et sur toutes les zones géographiques au cours des prochaines années. Cet ETF innovant offre aux investisseurs l'opportunité de s'exposer aux entreprises les plus prometteuses en matière d'intelligence artificielle, sur un univers mondial.

Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence UCITS ETF, offert à des frais courants[1] de 0,35%, cherche à répliquer l'indice de stratégie Stoxx Al Global Artificial Intelligence ADTV5. Ce dernier utilise une méthodologie innovante dont le processus de sélection systématique analyse les valeurs en fonction de deux paramètres :

L'exposition à l'IA : mesurée par la proportion de brevets en lien avec l'IA délivrés à l'entreprise au cours des trois dernières années, par rapport au nombre total de brevets obtenus par la même entreprise sur la même période.

La contribution à l'IA : mesurée par le nombre total de brevets d'IA décrochés par l'entreprise au cours des trois dernières années en comparaison du nombre total de brevets d'IA décernés à l'ensemble des entreprises sur la même période.

L'indice de stratégie Stoxx AI Global Artificial Intelligence ADTV5 est équipondéré, offrant une diversification géographique, sectorielle ainsi qu'en matière de capitalisation.

« Nous sommes particulièrement enthousiastes d'offrir aux investisseurs cet ETF innovant qui leur permet de s'exposer à un coût très compétitif à l'intelligence artificielle, un moteur clé de la croissance future. L'innovation produit est un des principes fondateurs du développement d'Amundi ETF et un thème d'investissement de long terme, et ce lancement témoigne de notre volonté de fournir aux investisseurs de nouvelles solutions qui leur permettent de compléter leur allocation » estime Fannie Wurtz, Directeur de la ligne métier ETF, Indiciel et Smart Beta d'Amundi.

Informations produit

ETF ISIN Ticker Bloomberg

Frais courants3 AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF LU1861132840 GOAI FP 0,35%

Toute transaction fait l'objet de coûts prélevés par votre intermédiaire financier. Les performances peuvent varier à la hausse comme à la baisse en fonction des fluctuations de taux de change. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas garantes des rendements à venir. Au 11/09/2018 tous les produits de la gamme Amundi ETF sont conformes aux normes européennes UCITS V.

Les produits Amundi ETF sont présents sur les principales bourses européennes, avec des

équipes de vente dédiées. Les investisseurs peuvent suivre toute l'actualité d'Amundi ETF sur le

site amundietf.com.

^ [1] Frais courants : Les frais courants mentionnés dans le DICI représentent les charges déduites du fonds au cours d'une année. Ils sont fondés sur les chiffres de l'exercice précédent (ou estimés lorsque le fonds n'a pas clôturé ses comptes pour la première fois). Toute transaction fait l'objet de coûts prélevés par votre intermédiaire financier.

