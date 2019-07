Crédit Agricole Assurances : signe un partenariat avec Abanca

08/07/2019 | 12:56

Crédit Agricole Assurances et Abanca annoncent la signature d'un accord de partenariat en assurance non vie pour opérer en Espagne et au Portugal sur une durée de 30 ans.



Les deux groupes souhaitent créer une joint-venture détenue à 50/50. ' Cette alliance permet de réunir la connaissance de la clientèle que possède Abanca avec l'envergure acquise par Crédit Agricole Assurances sur le marché européen des assurances ' indique le groupe.



' Ce partenariat est cohérent avec les ambitions du nouveau Plan à Moyen Terme du Crédit Agricole sur le renforcement de notre activité à l'international ' a déclaré Frédéric Thomas, Directeur général de Crédit Agricole Assurances.



