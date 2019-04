Credit Agricole : BNY Mellon IM, en partenariat avec BFT IM, annonce le lancement d'un nouveau fonds de dette privée dédié aux investisseurs français

BNY Mellon Investment Management (IM) France, en partenariat avec BFT Investment Managers (IM), filiale du groupe Amundi, annonce le lancement d'un véhicule de droit français dédié aux prêts aux entreprises. Ce fonds est proposé aux investisseurs institutionnels français. Il s'agit d'un FCT (*) qui s'appuie sur l'entrée en vigueur de la loi « Sapin 2 » du 9 décembre 2016 puis de l'ordonnance du 4 octobre 2017 fixant les règles selon lesquelles des fonds peuvent octroyer des prêts. Le fonds vise à être conforme au label « FPE » (Fonds de Prêts à l'Economie). (*) (FCT : Fonds Commun de Titrisations)

Ce nouveau fonds, nommé BFT Direct Lending, a déjà levé 230 millions d'euros auprès de 14 investisseurs institutionnels de premier plan. BFT IM en est la société de gestion délégante dans le cadre de son activité de fund hosting et Alcentra (BNY Mellon IM) la société de gestion de portefeuille délégataire. Ce lancement s'inscrit pleinement dans la stratégie de partenariats développée par BFT IM et illustre sa capacité à créer des véhicules de droit français et à mettre en place des délégations de gestion robustes.

La stratégie d'investissement du fonds vise à octroyer des prêts pour financer les entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises et européennes. Les investissements en France représenteront 50% minimum de l'encours du fonds. La classe d'actifs de la dette privée connaît actuellement une croissance importante en Europe dans le contexte de la désintermédiation bancaire et à l'heure où les investisseurs institutionnels sont à la recherche de nouvelles sources de rendement.

Anne-Laure Frischlander-Jacobson, Directeur général de BNY Mellon Investment Management en France, déclare : « Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de cette nouvelle stratégie avec notre partenaire BFT IM dont la capacité à créer un véhicule de droit français a été précieuse. Le fonds s'inscrit dans notre volonté d'offrir des solutions sur mesure pour la clientèle française, et notamment sur cette classe d'actifs dont la croissance impressionnante a été portée par un environnement réglementaire favorable. La dette privée est une classe d'actifs en plein essor qui répond à un besoin des investisseurs, soucieux d'identifier un couple rendement/ risque intéressant face à la volatilité accrue des marchés financiers et à la raréfaction des sources de rendement régulier »

Graeme Delaney-Smith, Directeur exécutif et Co-responsable des stratégies de Direct Lending pour l'Europe chez Alcentra, commente : « Nous nous félicitons du premier closing de ce nouveau fonds, qui constitue une première pour le marché français suite à l'évolution du cadre réglementaire local initié en 2016 en faveur de la dette privée. Grâce à notre partenaire BFT IM et à notre forte expérience sur cette classe d'actifs, ce véhicule permettra aux ETI françaises et européennes de continuer à diversifier leurs sources de financement vers des canaux non-bancaires afin de mieux poursuivre leurs stratégies de croissance. »

Nota bene :

Informations sur le fonds : Pour plus de détails sur la politique d'investissement de BFT Direct Lending, merci de se reporter aux règlement.

> BFT IM a déterminé pour BFT Direct Lending un seuil de taux de rendement actuariel* de 4% à partir duquel est déclenché le partage de la performance entre investisseurs et société de gestion.

> Les conditions actuelles sur le marché de la dette privée, permettent de viser des investissements (octroi de prêt) générant un taux de rendement actuariel de 6% net sur la période de détention de l'investissement (avant risque de défaut et après commission d'arrangement)

* Ceci ne constitue en aucun cas un objectif de performance, ni une promesse de rendement