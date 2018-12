Credit Agricole : CACEIS accompagne Amiral Gestion pour la production de reportings de performance et d'analyse de risques

Amiral Gestion, société de gestion indépendante qui gère plus de 3,7 milliards d'euros pour le compte d'investisseurs institutionnels, de banques privées, de family offices et de particuliers, a choisi CACEIS et son outil OLIS Performance pour faciliter le pilotage de la stratégie d'investissement de ses fonds.

OLIS Performance, module du portail Web OLIS de CACEIS, délivre aux investisseurs institutionnels et aux gérants d'actifs les données de performance et de suivi des risques de leurs portefeuilles financiers. Le processus de collecte de données, assorti de contrôles à chaque étape, est entièrement intégré et automatisé jusqu'au reporting final. Les clients disposent ainsi d'outils d'analyse pour la mesure de performance, l'analyse de la répartition des actifs, l'analyse de contribution, la décomposition de performance par actif et l'analyse de risques.

Benjamin Biard, directeur général délégué d'Amiral Gestion, déclare : « OLIS Performance offre la possibilité d'accéder à un large éventail de reportings dynamiques et d'indicateurs qui constituent une source d'information fiable et pertinente. Nous sommes très satisfaits de cette solution que nous avons étendu à la majorité de nos fonds. »

Joe Saliba, directeur général délégué de CACEIS, commente : « Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Amiral Gestion. Avec OLIS Performance, outil innovant de reporting en ligne, nos clients disposent d'une solution clé en main pour gérer efficacement leurs processus d'investissement et leur exposition aux risques. »