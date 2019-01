Credit Agricole : CACEIS accompagne Ostrum Asset Management dans la mise en œuvre de la réglementation Money Market Funds (MMF)

Ostrum Asset Management, acteur de premier plan en Europe qui gère plus de 265 milliards d'euros(1)pour le compte de ses clients institutionnels, particuliers et distributeurs externes, s'est appuyé sur le savoir-faire de CACEIS pour la mise en conformité de ses fonds monétaires avec la réglementation européenne MMF. Cette dernière, qui vise les fonds monétaires, impose des adaptations sur de multiples aspects dont les méthodes de valorisation des instruments financiers composant les OPC monétaires, les ratios réglementaires et contractuels ou encore les états financiers.

Dans ce contexte, CACEIS, en sa qualité de principal dépositaire et administrateur des fonds monétaires du marché français, s'est mobilisé pour offrir à ses clients une solution d'administration de fonds et de contrôle dépositaire adaptée à cette nouvelle réglementation.

Simon Logeay, Responsable Risk Management Marché chez Ostrum Asset Management déclare : « CACEIS a permis à l'ensemble de nos fonds monétaires de respecter les nouvelles contraintes bien avant la date butoir du 21 janvier 2019. Nous avons choisi, dans un but de cohérence, d'appliquer la valorisation en mark-to-market à l'ensemble des instruments financiers monétaires de nos fonds. CACEIS, véritable partenaire de confiance, nous a ainsi apporté un soutien complémentaire bien au-delà des exigences réglementaires. »

Ramy El Houayek, Group Head of Fund Administration de CACEIS, ajoute : « Comme lors de chaque évolution réglementaire qui a un impact sur nos clients, CACEIS a affecté les ressources et réalisé les adaptations nécessaires. CACEIS s'est mis en ordre de marche pour proposer à ses clients une solution solide et automatisée permettant de procéder aux migrations à leur convenance, tout en respectant le calendrier réglementaire. »

(1) Source Ostrum AM au 1/10/2018