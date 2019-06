Credit Agricole : CACEIS crée la première solution digitale de souscription et d'agrégation de parts de fonds pour les investisseurs

Conçue en 2016 pour répondre efficacement aux exigences de reportings réglementaires, la plateforme TEEPI permet déjà d'échanger l'ensemble des données Solvency II, MiFID II et PRIIPs. Grâce à son ergonomie et à la dynamique de son réseau, TEEPI est un écosystème en forte croissance où s'échangent aujourd'hui plus d'un million de rapports correspondant à quelque 40 000 codes ISIN.

Désormais, TEEPI propose gratuitement aux investisseurs de nouvelles fonctionnalités de sélection et de souscription / rachat de parts de fonds d'investissement distribués en Europe. Avec son moteur de recherche, les investisseurs sont en mesure de trouver de façon intuitive les fonds correspondant à leurs critères d'investissement. Une bibliothèque dynamique donne l'accès à la documentation commerciale et légale de chaque fonds sélectionné (prospectus, DICI, rapport annuel), aux analyses de performance et aux données caractéristiques des fonds, qu'ils soient clients ou non de CACEIS.

Développée en mode Agile avec le concours de clients pilotes, la nouvelle version de TEEPI évoluera tout au long de l'année 2019.

Une fonction d'agrégation des parts de fonds préexistantes permettra aux investisseurs de bénéficier d'une vue consolidée de l'ensemble de leurs avoirs détenus en registre.

La gestion du KYC (Know your customer) de TEEPI sera entièrement digitalisée. Le dépôt en ligne des documents d'identification de l'investisseur permettra d'ouvrir à travers TEEPI autant de comptes que nécessaire auprès des agents de transfert.

Avec la nouvelle version de TEEPI, les sociétés de gestion bénéficieront ainsi d'un canal supplémentaire d'ouverture de compte et de souscription 100% digital.

Réservées dans un premier temps aux sociétés de gestion clientes de CACEIS et à leurs investisseurs, les nouvelles fonctionnalités de la plateforme seront progressivement étendues à l'ensemble des acteurs du marché.

Laurent Majchrzak, Group Product Director de CACEIS déclare « TEEPI confirme le savoir-faire de CACEIS en matière de distribution de fonds, d'innovation digitale et d'intégration des technologies disruptives. L'architecture totalement ouverte de TEEPI et les fonctions innovantes d'agrégation de parts de fonds suscitent déjà un vif intérêt de la part de nombreux acteurs du marché »

Joe Saliba, directeur général délégué de CACEIS, ajoute « TEEPI représente une avancée majeure pour le marché, nous sommes fiers de cette innovation qui propose une solution technique de distribution directe de fonds. CACEIS offre ainsi une solution de place sans équivalent sur le marché dans un univers 100% digital ».