Crédit Agricole CIB : nomination de Stéphane Ducroizet

03/09/2019 | 10:33

Crédit Agricole CIB annonce la nomination de Stéphane Ducroizet au poste de Responsable des risques et du contrôle permanent.



Il est rattaché fonctionnellement à Jacques Ripoll, Directeur général de Crédit Agricole CIB, et hiérarchiquement à Alexandra Boleslawski, Directrice des Risques Groupe. Il devient membre du Comité Exécutif de Crédit Agricole CIB.



Il était précédemment Responsable de la Direction de l'immobilier et de l'hôtellerie.



En 2015, il a créé le département Corporate Acquisition Finance dont il assume la responsabilité mondiale, avant d'être nommé Global Head of Acquisition Finance and Advisory.



