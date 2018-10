Credit Agricole : CPR AM référence ses meilleures expertises sur les plateformes Allfunds Bank

« Nous sommes ravis d'entamer ce partenariat privilégié avec Allfunds Bank, Groupe qui a su asseoir son positionnement dans le monde entier grâce à la qualité des services et solutions proposés à ses clients investisseurs professionnels. La confiance accordée par Allfunds est un gage de la solidité et de l'aspect novateur de la large palette d'expertises que nous proposons pour répondre au mieux aux besoins et attentes des grands investisseurs. Cet accord marque une étape importante dans le développement de CPR AM à l'international. » se félicite Gilles Cutaya, Directeur Marketing et Communication

Parmi eux, l'on retrouve des fonds de référence d'ores et déjà reconnus à l'international, notamment les actions thématiques avec CPR Invest - Global Silver Age, CPR Invest - Global Disruptive Opportunities, le multi-assets avec la gamme des fonds CPR Croissance, mais également l'expertise multi-factor investing avec CPR Global Equity All Regime, pure inflation avec CPR Global Inflation US, ou encore crédit avec CPR Credixx Invest Grade…

Avec plus de 770 millions d'euros[1] de sa collecte nette enregistrée sur les stratégies de moyen long termes réalisée à l'international, cet enregistrement est la preuve incontestable que CPR AM est en bonne voie pour réaliser ses objectifs d'ici à 2020 : franchir le cap des 50 milliards d'euros d'encours, tout en réalisant la moitié de sa collecte sur les marchés internationaux.

Pour atteindre cet objectif, la présence de CPR AM sur la plate-forme AllFunds Bank (AFB) est primordiale. Les plateformes Allfunds (Bank qui couvre la zone Europe et International qui permet de compléter la première afin de couvrir d'autres zones du globe) font bénéficier de leurs positions de leaders mondiaux aux entreprises de gestion en gagnant en visibilité à l'international grâce à leur rôle majeur de lien entre les entreprises de gestion et les distributeurs de fonds. Le rayonnement de AllFunds Bank Group auprès de plus de 500 clients institutionnels, compagnies d'assurance, banquiers privés à travers le monde donne l'opportunité à CPR AM de diffuser le meilleur de ses solutions d'investissement et ainsi de conquérir de nouvelles parts de marché.

En termes de développement, CPR AM s'appuie bien entendu sur les équipes commerciales et distribution d'Amundi dans le monde, notamment auprès des bureaux en Espagne et en Italie qui sont les premiers demandeurs du référencement de nos fonds sur la plateforme.

********

Dénomination AFB Code ISIN Fonds CPR CPR INVEST SILVER AGE 'R' (EUR) ACC LU1653750338 CPR INVEST SILVER AGE CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS 'R' (EUR) ACC LU1653750171 CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS CPR INVEST EUROPE SPECIAL SITUATIONS 'F' (EUR) ACC LU1565312862 CPR INVEST EURO SPECIAL SITUATIONS CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES 'F' (EUR) ACC LU1565312433 CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CPR INVEST EURO SPECIAL SITUATIONS 'R' (EUR) ACC LU1530901229 CPR INVEST EURO SPECIAL SITUATIONS CPR INVEST EURO SPECIAL SITUATIONS 'A' (EUR) ACC LU1530900841 CPR INVEST EURO SPECIAL SITUATIONS CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES 'R' (EUR) ACC LU1530900684 CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES 'I' (USD) ACC LU1530900098 CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES 'I' (EUR) ACC LU1530899811 CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES 'A' (USD) ACC LU1530899498 CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES 'A' (EUR) ACC LU1530899142 CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE 'R' (EUR) ACC LU1530898920 CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE CPR INVEST DYNAMIC 'R' (EUR) ACC LU1530898763 CPR INVEST DYNAMIC CPR INVEST EURO HIGH DIVIDEND 'R' (EUR) ACC LU1530898508 CPR INVEST EURO HIGH DIVIDEND CPR INVEST DEFENSIVE 'R' (EUR) ACC LU1530898334 CPR INVEST DEFENSIVE CPR INVEST REACTIVE 'R' (EUR) ACC LU1530898177 CPR INVEST REACTIVE CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE 'A' (USD) ACC LU1425272603 CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE CPR INVEST SILVER AGE 'F' (EUR) ACC LU1291159710 CPR INVEST SILVER AGE CPR INVEST REACTIVE 'F' (EUR) ACC LU1291159637 CPR INVEST REACTIVE CPR INVEST DEFENSIVE 'F' (EUR) ACC LU1291159124 CPR INVEST DEFENSIVE CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE 'F' (EUR) ACC LU1291158589 CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE 'I' (EUR) ACC LU1291158316 CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE 'A' (EUR) ACC LU1291158233 CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE CPR INVEST DYNAMIC 'A' (EUR) ACC LU1203020190 CPR INVEST DYNAMIC CPR INVEST DEFENSIVE 'A' (EUR) ACC LU1203018533 CPR INVEST DEFENSIVE CPR INVEST REACTIVE 'A' (EUR) ACC LU1103787690 CPR INVEST REACTIVE CPR INVEST SILVER AGE 'A' (EUR) ACC LU1103786700 CPR INVEST SILVER AGE CPR SILVER AGE 'R' (EUR) ACC FR0013294725 CPR SILVER AGE CPR GLOBAL INFLATION US 'I' (EUR) ACC FR0011607324 CPR FOCUS INFLATION US CPR MONETAIRE 'I' (EUR) ACC FR0010979278 CPR MONETAIRE CPR SILVER AGE 'E' (EUR) ACC FR0010917658 CPR SILVER AGE CPR FOCUS INFLATION 'I' ACC FR0010838722 CPR FOCUS INFLATION CPR SILVER AGE 'I' (EUR) C/D FR0010838284 CPR SILVER AGE CPR SILVER AGE 'P' (EUR) ACC FR0010836163 CPR SILVER AGE CPR FOCUS INFLATION 'P' ACC FR0010832469 CPR FOCUS INFLATION CPR CONVEXITE 'C' ACC FR0010725499 CPR CONVEXITE CPR CREDIXX INVEST GRADE 'S' ACC FR0010725200 CPR CREDIXX INVEST GRADE CPR 7-10 EURO 'S' ACC FR0010679878 CPR 7-10 EURO CPR EUROLAND 'I' ACC FR0010610758 CPR EUROLAND CPR CREDIXX INVEST GRADE 'P' ACC FR0010560177 CPR CREDIXX INVEST GRADE CPR USA 'P' (EUR) ACC FR0010501858 CPR USA CPR JAPON 'I' ACC FR0010477836 CPR JAPON CPR JAPON 'P' ACC FR0010469312 CPR JAPON CPR CASH 'I' FR0010413583 CPR CASH CPR 7-10 EURO ACC FR0010376020 CPR 7-10 EURO CPR GLOBAL INFLATION US 'P' (EUR) ACC FR0010323287 CPR FOCUS INFLATION US CPR OBLIG 12 MOIS 'P' (EUR) ACC FR0010304089 CPR OBLIG 12 MOIS CPR EUROPE 'I' FR0010626408 CPR EUROPE CPR EUROPE 'P' FR0010619916 CPR EUROPE CPR CROISSANCE REACTIVE 'P' ACC FR0010097683 CPR CROISSANCE REACTIVE CPR CROISSANCE PRUDENTE 0-40 'P' (EUR) ACC FR0010097667 CPR CROISSANCE PRUDENTE 0-40 CPR CROISSANCE DYNAMIQUE 'P' ACC FR0010097642 CPR CROISSANCE DYNAMIQUE CPR EUROGOV + MT 'P' (EUR) ACC FR0007479944 CPR EUROGOV + MT CPR GLOBAL EQUITY ALL REGIME (EUR) INC FR0007079975 CPR GLOBAL EQUITY ALL REGIME CPR CASH 'P' ACC FR0000291239 CPR CASH