Credit Agricole : Cap Vert Energie, la marque historique de CVE en France, clôt le financement de six projets de centrales photovoltaïques totalisant près de 17 MW pour un montant de 19,3 millions d'euros

Le financement a été réalisé auprès d'Unifergie, filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring spécialisée dans le financement des énergies renouvelables. La collaboration avec Unifergie témoigne d'un partenariat s'inscrivant dans la durée avec le groupe Crédit Agricole qui accompagne sur le long terme le développement de CVE.

« Le développement de ces projets s'inscrit pleinement dans nos fondamentaux : produire une électricité renouvelable, compétitive et décentralisée pour répondre aux besoins énergétiques des entreprises et des collectivités. La transparence, la confiance et la qualité sont au cœur des relations durables que nous avons nouées avec Unifergie qui nous accompagne sur le long terme», déclare Cyril Gilot, Directeur des Investissements de CVE.

« Présents aux côtés de Cap Vert Energie depuis sa création et soucieux d'accompagner le groupe dans son développement, Unifergie et la Caisse régionale Alpes Provence ont uni leurs efforts pour apporter une réponse favorable à ce projet de création de nouvelles centrales solaires et ce dans un délai très court. La dette était initialement portée à 100% par les deux acteurs bancaires. LCL ainsi que les Caisses régionales du Languedoc et de Centre-Est, se sont également jointes au financement. Ainsi, le groupe Crédit Agricole continue à accompagner cet acteur indépendant de premier plan des énergies renouvelables » précise Eric Babinet, Responsable pôle Régional CA UNIFERGIE Sud.

Le groupe CVE est aujourd'hui un acteur clé en France et à l'international de la production d'EnR décentralisées sur un modèle de vente directe. Au Chili dans le cadre du programme gouvernemental de production d'énergie renouvelable décentralisée (PMGD), CVE Chili est un acteur précurseur, ainsi qu'aux Etats-Unis pour le solaire communautaire. CVE développe également son offre de fourniture d'énergie solaire Business to Business RespeeR au Sénégal et en Afrique du Sud avec notamment 3 premiers PPA signés dans ce dernier pays.