Credit Agricole : Crédit Agricole Assurances associe la Banque des Territoires et Groupama au développement de sa société d'investissement dans les énergies renouvelables aux côtés d'Engie

Créé en 2014, PED est le véhicule d'investissement de Crédit Agricole Assurances dans le cadre de son partenariat stratégique avec Engie pour la détention conjointe d'actifs éoliens terrestres et solaires en France. Le partenariat, d'une capacité totale d'environ 2GW de base installée à fin 2019, constitue la plus grande plateforme d'actifs renouvelables opérationnels en France.

L'arrivée de la Banque des Territoires et du Groupe Groupama aux côtés de Crédit Agricole Assurances permettra de renforcer le partenariat, en augmentant la capacité d'investissement de PED, premier investisseur institutionnel dans les énergies renouvelables en France.

« Le développement des énergies renouvelables s'inscrit dans la trajectoire 2°C. En tant qu'investisseur responsable, nous souhaitons contribuer par nos investissements à l'atteinte de cet objectif. Notre partenariat avec Engie est une opération majeure de cette stratégie. Pour lui permettre de déployer tout son potentiel, nous sommes très heureux d'accueillir à nos côtés Groupama et la Banque des Territoires, investisseurs de long terme partageant nos engagements » indique Jean-Jacques Duchamp, directeur général adjoint de Crédit Agricole Assurances.

« En tant qu'assureur mutualiste et investisseur responsable, le Groupe Groupama place le changement climatique au cœur de ses engagements. Nous sommes heureux et fiers de participer ainsi au développement des énergies renouvelables en France. » déclare Mikaël Cohen, directeur des opérations financières et investissements du Groupe Groupama.

« Nous investissons dans les énergies renouvelables afin de donner les moyens financiers pour concrètement mettre en œuvre la transition énergétique vers des territoires plus durables. Ce partenariat participe de cette ambition : avec Crédit Agricole Assurances et Groupama, la Banque des Territoires accompagne Engie et permet de produire plus d'énergies renouvelables en France. » déclare Olivier Sichel directeur de la Banques des Territoires.

Ces trois signataires des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI), Crédit Agricole Assurances, la Caisse des Dépôts pour la Banque des Territoires et Groupama prennent en compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs décisions d'investissement. Cette transaction de premier plan constitue une nouvelle illustration de leurs engagements communs vis-à-vis de ces enjeux majeurs.

La clôture de l'opération est prévue d'ici à décembre 2019, sous réserve de la réalisation des conditions usuelles en la matière.