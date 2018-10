Credit Agricole : Crédit Agricole CIB accompagne la Société du Grand Paris pour un programme novateur 100 % vert d’émission de Green Bonds pour financer le grand Paris Express !

C'est un réel plaisir et honneur d'avoir accompagné la Société du Grand Paris dans cette démarche de financement innovant et d'avoir structuré le premier programme EMTN 100 % vert. Ce programme est à la hauteur du projet emblématique qu'est le Grand Paris express et des enjeux multiples. En effet, ce projet est non seulement au cœur des enjeux de la transition écologique et énergétiques et de la mobilité durable, mais aussi de l'emploi et du développement territorial. Crédit Agricole CIB continue à être un acteur incontesté de la finance verte et responsable » Nathalie Sarel, Executive Director, Sustainable Banking