Credit Agricole : Crédit Agricole CIB consacré meilleur chef de file de l'année 2019 en matière d'obligations vertes pour les banques et d'obligations sociales pour le secteur public par Environmental Finance

Crédit Agricole CIB a reçu le prix du meilleur chef de file de l'année 2019 en matière d'obligations vertes dans la catégorie « Banque » et d'obligations sociales dans la catégorie « Secteur public ». A l'instar des obligations vertes pour les projets environnementaux, les obligations sociales sont émises afin de financer des projets donnant accès à des biens essentiels, avec un engagement de suivi de l'affectation des fonds levés. Le prix est décerné par un jury composé d'investisseurs pour Environmental Finance, site d'information et d'analyse dédié à l'investissement responsable et à la finance verte.

Crédit Agricole CIB a ainsi accompagné de très nombreuses banques dans leur Green Bonds, en Europe (Berlin Hyp, BBVA, Crédit Agricole SA, Commerzbank, DNB Boligkreditt, ING, KBC, Raiffeisen) et en Asie (Agriculture Development Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, ICBC, Industrial Bank). La banque a aussi tenu les livres d'ordres pour plusieurs opérations sociales dans le secteur public, aussi bien des banques de développement multilatérales (Banque asiatique de développement, Banque africaine de développement, Banque interaméricaine de développement, Banque du Conseil de l'Europe) ou nationales (ICO en Espagne, NWB et BNG aux Pays-Bas).

Pour Tanguy Claquin, Responsable mondial de l'équipe Sustainable Banking : « Nous sommes fiers de recevoir ces récompenses qui témoignent de notre engagement depuis plusieurs années à développer le marché des Green et Social bonds et qui nous a permis de financer des projets avec un impact positif en termes sociaux et environnementaux. »

Crédit Agricole CIB est depuis 2012 l'un des leaders mondiaux de la structuration et du placement des Green, Sustainability et Social Bonds. Avec une part de marché de 6,9% en 2018 (source Dealogic), Crédit Agricole CIB se tient au premier rang des teneurs de livres mondiaux pour les émissions d'obligations vertes, sociales et durables et a contribué à la rédaction du Guide des obligations sociales.