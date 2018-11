Credit Agricole : Crédit Agricole CIB remporte le prix de « Best Asian Private Placement Dealer of the Year» aux mtn-i APAC Awards 2018

La cérémonie des mnt-i en Asie Pacifique met en valeur l'importance des placements privés dans la mise en place d'innovation et la diversification transfrontalière qui s'opère sur les marchés de capitaux entre l'Europe/Amériques et l'Asie. En tout, 24 000 transactions ont été analysées par les équipes éditoriales de mtn-i, et 150 ont été activement « pitchées » par les banques. Une vingtaine de transactions ont été retenues et recompensées.

Les placements privés sont des obligations émises par des entreprises, institutions financières ou des émetteurs souverains, supranationaux et agences qui permettent de répondre à la demande d'un investisseur. Contrairement aux émissions publiques dites 'benchmark', les placements privés répondent aux besoins spécifiques en termes de devise, durée, structure, diversification de risque de crédit, … d'une poche d'investissement spécifique.

Le leadership de Crédit Agricole CIB dans ses activités transfrontalières lui ont permis de s'illustrer en tant que :

Acteur incontournable de la levée de liquidité en USD/EUR et CNH des institutions financières Chinoises ;

Pole position sur le segment des émetteurs souverains, supranationaux et agences (SSA) auprès de la base d'investisseurs asiatiques ;

Forte capacité d'innovation en fournissant de nouvelles signatures de crédit et en facilitant la diversification de devises pour les investisseurs japonais institutionnels ou sur le marché « uridashi » ;

Un leadership acquis depuis quelques années sur les émissions Formosa reconnaissant le rôle d'intermédiaire privilégié de la Banque entre les émetteurs du MoyenOrient et la liquidité en USD et CNH des investisseurs Taiwanais ;

Leader incontesté sur le RMB offshore ;

Leader en Asie pour les Investissements Socialement Responsables (ISR).

En plus du titre « Best Asian Private Placement Dealer of the Year», Crédit Agricole CIB a également reçu les prix suivants :

Transaction de l'année pour une série de placements privés pour des émetteurs « supranationaux » en dollar canadien (CAD) pour un montant total de CAD180m et toutes sous format ISR Asian Development Bank - CAD 60m African Development Bank - CAD 60m International Bank for Reconstruction and Development - CAD 60m

Transaction de l'année pour une série de placements privés pour des émetteurs « supranationaux et agences » en dollar néo-zélandais (NZD) pour un montant total de NZD200m International Bank for Reconstruction and Development - NZD 40m Bank Nederlandse Gemeenten NV - NZD 40m Kreditanstalt fuer Wiederaufbau - NZD 40m Landwirtschaftliche Rentenbank - NZD 40m Nederlandse Waterschapsbank N.V. - NZD 40m



Transaction de l'année pour l'opération de financement obligataire multi-tranches pour un montant total de USD 6 mds incluant une tranche en format « Formosa »

Meilleur émetteur 'ISR' 2018 décernée à l'ALM de Crédit Agricole CIB sur le marché de l'uridashi au Japon.

« Les intérêts des investisseurs asiatiques sont importants pour couvrir les besoins de financements de nos clients SSA. Ces transactions conclues avec des investisseurs

institutionnels asiatiques ainsi que les roadshows organisés dans cette région nous ont permis avec les émetteurs SSA de gagner en visibilité et de renforcer notre

position de partenaire de référence. » a commenté Pierre Blandin Responsable mondial du segment SSA DCM.

« Les placements privés ont été un outil indispensable pour développer la prise de conscience, aussi bien de nos émetteurs, que de nos investisseurs, de

l'importance de la finance responsable. Crédit Agricole CIB contribue pleinement au financement de la transition énergétique ainsi qu'à la lutte contre les

inégalités sociales en Asie-Pacifique. » a rajouté Dominique Duval, Responsable Sustainable Banking Asie-Pacifique.

« Les flux obligataires venant d'Asie-Pacifique sont devenus primordiaux pour le bon fonctionnement du marché obligataire mondial. Crédit Agricole CIB est un acteur

majeur répondant aux attentes des investisseurs asiatiques et fait partie des dealers les plus actifs et innovants du marché. La récompense de « Meilleur dealer

de placements privés en Asie » témoigne de la qualité de notre franchise MTNs / Placement privés et la réussite de la collaboration entre les équipes. » a conclu

Benjamin Lamberg Responsable mondial des MTNs & Placements Privés et Responsable de la syndication / Trading obligataire pour l'Asie-Pacifique.