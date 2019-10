Credit Agricole : Crédit Agricole Consumer Finance et Bankia annoncent la licence bancaire et la marque commerciale de leur co-entreprise

Le 28 mai 2018, CA Consumer Finance, acteur majeur du crédit à la consommation en Europe, et Bankia, quatrième banque espagnole, ont signé un accord en vue de créer une société commune dans le domaine du crédit à la consommation en Espagne.

CA Consumer Finance détient 51% du capital de cette nouvelle entité, et Bankia, 49%.

SoYou, fruit de cette alliance stratégique, ambitionne de devenir une référence sur le marché espagnol du crédit à la consommation. Pour ce faire, elle s'appuie sur l'expérience que CA Consumer Finance a développée à travers son implantation dans 19 pays. Ce partenariat permet en outre à Bankia de disposer d'une filiale dédiée au crédit à la consommation, un marché en croissance en Espagne.

« Cette licence et le lancement prochain de notre activité avec SoYou en Espagne marquent l'aboutissement d'un des projets majeurs du plan stratégique de CA Consumer Finance. Cette nouvelle entité nous permettra d'accompagner nos partenaires en Espagne avec une offre de services complète et les solutions digitales les plus modernes », déclare Philippe Dumont, Directeur général de CA Consumer Finance.

« Nous sommes très satisfaits du lancement de SoYou, qui va permettre à Bankia de continuer à se renforcer dans le financement de la consommation, grâce à un partenaire de référence », indique José Ignacio Goirigolzarri, Président exécutif de Bankia.

Simplifier le crédit à la consommation

A son lancement, SoYou se concentrera sur le financement sur le lieu de vente, tant pour les véhicules neufs et d'occasion que pour les services et biens à la consommation, et, dans un second temps, démarrera son activité de prêt personnel au client final.

SoYou s'appuiera sur une des plates-formes techniques les plus complètes, flexibles et agiles du secteur. Il offrira des solutions 100% digitales destinées aux marchés B2B et B2C.

Le choix de la marque SoYou traduit la volonté de l'entreprise de mettre ses partenaires et ses clients au cœur de sa stratégie, par une écoute constante de leurs besoins, la relation de proximité et de transparence qu'elle construira avec eux et la modernité de ses solutions.

« Avec SoYou, notre objectif est de rendre le crédit à la consommation clair et simple pour nos clients, en facilitant sa compréhension et en simplifiant sa souscription et sa gestion », conclut Pierre Adam, Directeur général de SoYou.