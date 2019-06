Credit Agricole : Crédit Agricole Immobilier, Icade et Novaxia lauréats pour le site de l'hôpital de Nanterre dans le cadre du concours Inventons la Métropole du Grand Paris 2

Dans le cadre de sa modernisation/restructuration, le Centre d'Accueil et de Soins Hospitaliers (CASH) de Nanterre libérera plus de 2 hectares destinés à être réaménagés pour ouvrir l'hôpital sur son quartier, et offrir aux habitants un nouveau lieu de destination.

Conçu en lien étroit avec les Nanterriens, le projet « Nanterre Partagée » a été imaginé par les cabinets d'architectes - Scau, Reichen & Robert et Nem. En dessinant un trait d'union avec le Petit Nanterre, le site proposera un mode de vie où se mêlent les solidarités de voisinage, des activités partagées autour de la nature, et des lieux d'échange et de rencontre.

Une programmation autour du partage et du lien social

Autour du bâtiment historique, conservé et réhabilité, le programme de 29 000 m² mixera logements, habitat partagé, résidence étudiante et résidence mobilité, un café participatif et une école Montessori.

Transition énergétique et Nature au cœur du projet

Le programme se caractérise par sa performance énergétique, sa gestion optimisée des eaux pluviales et sa stratégie bas carbone.

Deux innovations majeures : les matériaux issus des bâtiments démolis seront réemployés sur place pour construire les nouveaux édifices et l'utilisation de batteries Zinc-air, une innovation EDF, qui stockeront l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques.

Enfin, « Nanterre Partagée », c'est 71% d'espaces paysagers et verts.

Une offre de logement diversifiée

259 logements : de typologie variée, ils répondent au parcours résidentiel. Ils sont évolutifs en adéquation avec les modes de vie contemporains. 20% des logements seront proposés à prix maîtrisés.

Une résidence Cohab pour un habitat partagé : Un concept développé en partenariat avec CDU Immobilier qui proposera de grands appartements partagés.

Des services variés ouverts à tous, pour mieux vivre ensemble

La flânerie : le bâtiment central historique réhabilité deviendra un espace de convivialité et de détente et de déambulation, autour d'activités abordables de restauration, de brocante et de découverte artistique reposant sur les principes de l'économie sociale et solidaire, avec notamment La ressourcerie Le Cercle, et Ecodair (informatique reconditionnée). L'opérateur Passage Enchanté, spécialiste des espaces de déambulation conviviale, sera investisseur et exploitant de la Flânerie.

Le jardin du cloitre : associé à la Flânerie, il sera ouvert à tous les Nanterriens.

La cour d'honneur : en relation avec Passage Enchanté, Les Fermes de Gally aménageront la cour d'honneur, et animeront des ateliers d'agriculture urbaine, à proximité immédiate d'un pôle pour les mobilités douces.

Une résidence Pauséôme : concept original pour les salariés en mobilité qui propose une alternative à l'hôtellerie traditionnelle.

Le Citéolab : au rez-de-chaussée de la résidence mobilité hôtelière un café participatif, ainsi qu'un espace bien-être et un espace remise en forme ouvert à tous seront aménagés.

Une résidence infirmière destinée aux étudiants de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers implanté sur le CASH et au personnel de l'hôpital.