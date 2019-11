Credit Agricole : Crédit Agricole Immobilier et le Groupe PVG posent la première pierre de l'hôtel 4 étoiles Le Pélican, situé au cœur du quartier de l'AVANT-SCENE à Annecy

Depuis quelques années, Crédit Agricole Immobilier mène sur le site historique des Trésums, situé face au lac d'Annecy, un projet d'aménagement urbain ambitieux portant sur la reconversion d'un ancien hôpital en un quartier respectueux de l'environnement et innovant d'un point de vue énergétique. Conçue en totalité par Crédit Agricole Immobilier, financée par le Crédit Agricole des Savoie, et imaginée par la prestigieuse agence d'architecture de Christian de Portzamparc, cette opération à l'architecture résolument contemporaine offrira, à terme, 465 logements en accession, 130 logements sociaux, une résidence senior de 106 logements et un hôtel d'exception.

Fer de lance de l'AVANT-SCENE et vitrine des Tresums, le futur hôtel, qui s'étendra sur 4 800 mètres carrés, bénéficie d'un emplacement avec une vue imprenable sur le lac, ainsi que d'un accès direct vers la vieille ville d'Annecy. Outre sa situation géographique privilégiée, l'établissement bénéficie d'une empreinte historique exceptionnelle : le bâtiment principal, construit en 1820 pour abriter les hospices et conservé lors de la démolition de l'ancien hôpital, a fait l'objet d'une impressionnante rénovation. L'hôtel tire son nom « LE PELICAN », d'une sculpture symbolique de cet oiseau aquatique sur la façade du bâtiment réhabilité. Face à l'hôtel, un cèdre majestueux et centenaire, également préservé, constitue un trait d'union avec le passé de ce quartier emblématique de la Venise des Alpes.

Parfaitement intégré à l'esprit urbanistique du futur quartier de l'AVANT-SCENE, jouant sur les dénivelés pour révéler des bâtiments aux formes anguleuses comme des prolongements de la montagne, l'hôtel se démarquera toutefois par la forme de ses toitures et de ses terrasses successives. Il proposera, dès 2021, 103 chambres et suites - dont 44 communicantes et 4 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite - un restaurant ainsi que plusieurs salles de séminaire.

Par ailleurs, le futur établissement hôtelier affichera une empreinte carbone très faible, grâce notamment au raccordement de l'ensemble du quartier à une boucle d'eau créée à 12 mètres en profondeur du lac d'Annecy. Cette innovation technique et environnementale inédite en France permettra en effet d'utiliser l'eau du lac pour chauffer ou refroidir, selon la saison, l'hôtel ainsi que les autres bâtiments du site de l'AVANT-SCENE, la piscine municipale des Marquisats et les ensembles immobiliers avoisinants.

Afin de marquer symboliquement cette future étape de l'histoire des Tresums, les partenaires du projet ont accompagné la pose de la première pierre du PELICAN par un geste inaugural solennel : le raccordement symbolique du futur hôtel à la boucle d'eau. Ces installations deviendront réalité en 2021 pour les logements ainsi que pour l'hôtel, qui bénéficieront ainsi d'une source d'énergie locale, renouvelable et respectueuse de l'environnement pour s'alimenter en chauffage, en eau chaude sanitaire et en climatisation.

Par ailleurs, Gaston et Olivier Pollet-Villard ont annoncé que Le Pélican intégrait le collectif mondial « 1% for the Planet », une grande première pour un hôtel Français. 1% de son chiffre affaires sera ainsi reversé aux associations agréées par le collectif, qui œuvrent à la protection de l'environnement autour de 6 grandes causes : la nature, l'alimentation, les espaces naturels, la pollution, l'eau et la vie sauvage.

« Nous sommes ravis de poser la première pierre du nouvel hôtel du Groupe PVG. Nul doute que ce prestigieux établissement, dont la personnalité architecturale et paysagère s'intègre parfaitement à l'esprit du quartier de l'AVANT-SCENE, sera plébiscité par une clientèle à la recherche de raffinement au cœur d'un site naturel exceptionnel » se réjouit Marc Oppenheim, Directeur Général de Crédit Agricole Immobilier.

Chiffres clés de l'hôtel LE PELICAN :

Démarrage des travaux : 2019

Livraison prévue : T2 2021

Surfaces :

Surface du terrain : 4 781 m²

Surface de plancher au sol : 4 352 m², répartie en 2 bâtiments

Surface des terrasses : 1475 m²

Surface espaces verts : le maximum d'espaces vert est rapporté sur l'opération par des terrasses végétalisées et un parvis le plus vert possible

Nombre de chambres : 103 chambres et suites, dont 44 communicantes (22x2) et 4 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite

Architecte de l'AVANT-SCENE : Christian De Portzamparc

Architecte intérieur : Pierre Brunier

Architecte paysagiste : R.Guignard, Agence Méristème

Labels et normes : équivalent RT2012