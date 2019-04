Credit Agricole : Crédit Agricole Immobilier lauréat avec AGRIVILLE de l'appel à projets innovants « Dessine-moi Toulouse »

Mi-mars, à l'occasion du rassemblement des professionnels de l'immobilier à Cannes, Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse a annoncé les 15 projets urbains innovants lauréats de l'appel à projets public-privé « Dessine-Moi Toulouse » lancé par Toulouse Métropole. Crédit Agricole Immobilier et l'ensemble des partenaires du projet sont très fiers d'avoir été lauréat avec un projet qui met en valeur la nature agricole du site, et qui profite des opportunités offertes par ce parc pour proposer une mixité d'activité en cœur du quartier.

Sous la houlette de Crédit Agricole Immobilier et co-conçu par OECO Architectes et HAME, ce projet valorise un écosystème nourricier et économiquement viable, s'appuyant sur un réseau d'acteurs locaux, qui permettra aux habitants autant qu'aux simples visiteurs de vivre une réelle expérience d'agriculture urbaine.

Et Claire Furlan Architecte chez OECO le traduit parfaitement en enjeux d'urbanisme « AGRIVILLE permet avant tout de privilégier les valeurs environnementales et sociales dans la construction d'une nouvelle forme d'urbanisme. Il s'agit de préserver les terres agricoles présentes et la biodiversité afin de créer un lieu de vie autour de valeurs humaines fondamentales, et de développer une centralité agricole unique au rayonnement métropolitain. »

Avec AGRIVILLE, c'est un écosystème qui se déploie. Culture maraîchère, paysages comestibles, jardins partagés, cours de cuisine, production d'énergie à partir de biomasse, récupération des bio-déchets en engrais naturels, éco-pâturage, fauchage différencié, préservation et sensibilisation à la biodiversité de la faune et de la flore, sensibilisation au recyclage… La liste des activités offertes au sein même du quartier en traduit aussi l'âme.

Florian Champoux, gérant de Terreauciel, se réjouit que ce quartier conserve des liens forts avec l'agriculture. « AGRIVILLE, nous a poussé à aller plus loin que nos métiers habituels. Au-delà de notre rôle de paysagiste-concepteur, nous allons prendre en charge l'exploitation des activités liées à l'agriculture urbaine. Nous rêvions d'un « agriquartier », AGRIVILLE l'a fait ! ».

Au cœur d'un parc de plus de 5 hectares totalement réaménagé, le Château rénové abritera un restaurant bistronomique et des tiers lieux comme La Serre, Le Préau ou La Guinguette accueilleront voisins et visiteurs pour quelques heures, le temps de flâner, apprendre, se ressourcer. L'Etang sera nettoyé et repeuplé et des jardins potagers fourniront les familles en légumes « O km » ainsi que les cuisines du Château.

Dans cet environnement d'urbanité champêtre, les programmes résidentiels sont pensés pour s'intégrer pleinement dans ce lieu tout en se faisant discret. Jean-Rémy Dostes, Architecte urbaniste du cabinet Hame souligne d'ailleurs « la générosité du projet, sa façon de 'prendre soin', des usages, des habitants existants et futurs, des sols, de la biodiversité… Nous n'avons en aucun cas souhaiter densifier mais bien laisser la place pour des usages naturels, paysagers, des architectures légères et différentes. » 210 logements sont programmés à horizon 2023, dont une partie gérée par le bailleur social local Les Chalets, et plus de 300 m² de commerces et activité et services de proximité seront implantés.

Comme l'évoque Christian Noailhac, Directeur régional Occitanie de Crédit Agricole Immobilier « AGRIVILLE, c'est en quelque sorte la traduction de l'ADN du Groupe Crédit Agricole. Que nos fondements RSE s'incarnent aujourd'hui pleinement dans des projets d'une telle d'envergure nous rend collectivement très fier de notre rôle d'aménageur urbain ». Et Delphine Lepeix, Directrice de projets et fervente défenseuse des vertus de l'agriculture urbaine se réjouit « AGRIVILLE est la preuve que l'on peut allier développement urbain et développement durable ! ».

Données clés du projet AGRIVILLE :

Le Château de Paléficat, situé au nord-est de Toulouse, en bordure du quartier de Borderouge

Parc de 5 Ha

Surface de plancher à construire : 12 911 m²

210 logements et 368 m² de commerces et activités : crèche, pôle santé et boulangerie Aménagement complet du parc du Château proposant de multiples usages et animations.

Construction des tiers lieux « La serre », « Le Préau », « La Guinguette »

Rénovation de qualité du Château en restaurant bistronomique, traiteur, salles de séminaire.

AGRIVILLE, un projet un projet d'urbanisme agricole :voir la pièce jointe