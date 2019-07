Credit Agricole : Crédit Agricole Immobilier pose la première pierre d'Odace, un écrin résidentiel de verdure dans la ZAC de l'Arc Sportif, à Colombes

Situé au nord de la ZAC de l'Arc Sportif à Colombes, Odace est un ensemble de quatre bâtiments résidentiels qui trace un véritable trait d'union entre les quartiers alentours en mutation.

Conçu par les architectes Julian Rincon d'International d'Architecture et Alain Derbesse de l'agence Derbesse Delplanque Architectes & Associés, le projet Odace présente une ligne contemporaine qui réaffirme le parti pris urbanistique du futur quartier. Les façades tout en courbes et en arrondis mettent en scène un jeu de matériaux et de couleurs naturels qui créent une ambiance de douceur et de volupté. La construction en retrait des étages permet d'offrir aux logements des balcons ou de larges terrasses et préserve les premiers niveaux d'un vis-à-vies sur la rue, tout en offrant les facilités des commerces de proximité au quotidien, en pied d'immeuble.

Dans cette programmation, c'est aussi la Nature qui s'épanouit. Terrasses végétalisées privatives, jardins potagers partagés, prairie, ilots de fraicheur aux multiples essences, la résidence propose une scène végétale à regarder, à traverser et à savourer. Véritable marque de fabrique des projets signés Crédit Agricole Immobilier, « Nature en ville » s'installe à Odace ; et grâce à l'agriculture urbaine crée pour les habitants un cadre de vie serein et apaisé qui appelle à la convivialité et au partage.

Particulièrement bien desservie par les transports, à proximité de toutes les infrastructures scolaires, sportives et culturelle, « Odace s'inscrit dans une démarche de reconstruction de la ville sur la ville, qui donner vie à des projets utiles aux territoires. Notre priorité est de concilier densité, confort, mixité et mieux vivre ensemble », précise Marc Oppenheim.

Le groupe Crédit Agricole, avec Crédit Agricole Immobilier, pôle d'expertise du groupe Crédit Agricole en matière d'immobilier, et Crédit Agricole CIB pour le financement du projet, réaffirment ainsi, en Ile de France, son implication aux côtés collectivités territoriales pour proposer aux habitants des solutions de logement adaptées à leurs besoins.

Chiffres clés :

Démarrage travaux : Juillet 2019

Livraison prévue : juin 2021

Les 287 logements sont répartis de la manière suivante :

229 logements en accession libre

58 logements en location sociale

8 locaux d'activité