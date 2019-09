Credit Agricole : Crédit Agricole Immobilier pose la première pierre de Liorzh, un écrin résidentiel de verdure dans le 2e îlot-jardin de la Trémelière, à Le Rheu (35)

Située dans le 2e îlot-jardin de la ZAC de la Trémelière, à quelques centaines de mètres du centre-ville de Le Rheu, la résidence Liorzh, qui signifie jardin en breton, associe douceur de vivre et dynamisme urbain. Commerces de proximité, transports, établissements scolaires (crèche, école, collège et lycée) et services de la ville jouxtent harmonieusement cet ensemble architectural parfaitement intégré à la nature environnante.

Conçu par l'agence d'architecture a/LTA architectes - urbanistes (Le Trionnaire - Le Chapelain, architectes associés) dans l'esprit des cités-jardins emblématiques de Le Rheu, ce projet est la résultante de plusieurs ateliers collaboratifs organisés par l'aménageur de Rennes Métropole, Territoires & Développement, en charge de la mise en œuvre du projet urbain de la Trémelière.

L'ensemble immobilier se compose de trois bâtiments indépendants aux couleurs sobres et naturelles articulés autour d'espaces verts paysagers aux nuances végétales et minérales. Côté logement, une attention toute particulière a été portée au choix des matériaux (enduit gris et bardage métallique), sélectionnés pour leur durabilité, leur facilité d'entretien et leur valeur esthétique.

Résolument à taille humaine, Liorzh propose 45 appartements (du T2 au T4) qui bénéficient de la tranquillité du cœur d'îlot et de vues dégagées sur le parc paysager intérieur. Cette disposition privilégiée dote tous les logements en rez-de-jardin d'agréables espaces verts privatifs bordés d'arbres et de haies végétales. Fidèle au concept « Nature en ville » déployé sur l'ensemble des programmes de Crédit Agricole Immobilier, Liorzh reconnecte le citadin à la nature et favorise l'échange et la convivialité, grâce notamment à la proximité immédiate d'un parc urbain et à la présence d'un jardin potager partagé.

Livrée au cours du 3è trimestre 2020, cette résidence intègre 4 lots Homdyssée, des appartements personnalisables et évolutifs qui s'adaptent aux modes et cycles de vie de ses occupants. Un vrai plus, à la fois pour les ménages, qui peuvent s'installer plus durablement dans un même appartement, et pour les investisseurs, qui maximisent le potentiel de location et de revente.

« Nous sommes fiers de poser la première pierre de cet important programme pour la ville de Le Rheu et ses habitants. Afin de respecter le patrimoine naturel de cette cité-jardin, nous avons porté une attention particulière à la végétalisation et au développement durable de la résidence. Très « Nature en ville », Liorzh illustre parfaitement notre engagement environnemental au service des citoyens et des territoires. » se réjouit Frédéric Baudier.

Chiffres clés :

Démarrage travaux : Janvier 2019

Livraison prévue : T3 2020

Les 45 logements sont répartis de la manière suivante :

45 logements en accession libre dont 4 Homdyssées

Labels et normes

Pour télécharger les visuels de la résidence Liorzh, cliquez ici.