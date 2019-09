Credit Agricole : Crédit Agricole S.A. et le Village by CA lancent un concours « 100 % compliance » dédié aux start-ups FinTech, RegTech et ComplianceTech

Des solutions concrètes et agiles pour répondre aux enjeux de conformité dans la banque

Lutte contre la fraude et contre la délinquance financière, protection de la clientèle et identification des clients (KYC), pilotage des reportings, formation des collaborateurs... la conformité occupe une place de plus en plus stratégique dans les banques.

Le concours « 100 % Compliance », lancé par Crédit Agricole S.A. avec l'appui du Village by CA Paris, permet d'identifier les start-ups porteuses de solutions innovantes, concrètes et agiles pour répondre à ces enjeux de conformité.

Pour Stéphane Priami, directeur de la conformité groupe au sein de Crédit Agricole S.A. et parrain du concours : « Notre projet est de réduire les irritants que la conformité peut parfois créer, tant pour nos collaborateurs que pour nos clients. Pour cela nous recherchons des moyens innovants pour gérer les sujets de conformité afin de fluidifier, simplifier et clarifier les différents parcours. Avec ce concours nous allons au-devant des startups pour sélectionner les projets les plus intéressants. »

Vers une coopération réussie entre un grand groupe et des start-ups

L'appel à candidature est ouvert jusqu'au 10 novembre 2019.

Les startups sélectionnées seront accompagnées par une quarantaine de collaborateurs de la banque - des experts de la conformité, des métiers bancaires, du juridique et de l'IT- avec un but commun : expérimenter de nouvelles solutions de manière concrète et agile.

Un budget sera alloué aux trois startups finalistes pour la mise en œuvre de l'expérimentation :

1er prix : 10 000 €

2ème prix : 4 000 €

3ème prix : 2 000 €

La start-up lauréate du concours verra sa solution mise en œuvre au sein de la banque.



Agenda :



Du 30 septembre au 10 novembre 2019 : Appel à candidatures

18 novembre 2019 : Pré-sélection de 7 startups

Du 19 novembre au 4 décembre 2019 : rencontre avec les 7 startups pré-sélectionnées

5 décembre 2019 : Pitch des 7cas d'usage et sélection des 3 meilleurs

23 janvier 2020 : Sélection de la startup lauréate





POUR CANDIDATER :

HTTPS://WWW.COMPLIANCEVALLEY.LEVILLAGEBYCA.COM/