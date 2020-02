Credit Agricole : DBK Rental - Conclusion d'un partenariat stratégique entre EFL et le Groupe DBK

L'accord qui a lancé le processus d'acquisition de 70 % des parts de HAMA Polska Sp. z o. o. par EFL a été signé le 4 février 2020. HAMA Polska a enregistré un bilan total de près de 500 millions PLN, tandis que la flotte financée compte plus de 3 100 véhicules.

Hama Sp. z o. o., qui exploite la marque DBK Rental, appartient au Groupe DBK, le principal fournisseur de produits et services du secteur du transport, de l'expédition et de la logistique en Pologne. La société est implantée sur le marché polonais depuis 2007 et propose toute une gamme de services de location de véhicules utilitaires à la fois sûrs et modernes pour les métiers du transport. Elle répond ainsi aux besoins des entreprises en quête de moyens pratiques et flexibles d'optimiser les coûts d'entretien globaux de leur flotte.

« Pour EFL, le marché des camions figure parmi les segments stratégiques. Nous connaissons parfaitement ce marché et ses besoins. Nous essayons d'élargir notre offre de location de poids lourds depuis quelque temps déjà. Grâce à la prise de participation dans HAMA Polska, le Groupe EFL va développer son offre et proposer à la location des camions de plus de 3,5 tonnes, ainsi que des semi-remorques et des remorques. Dans un premier temps, les véhicules seront ceux de partenaires avec lesquels nous collaborons déjà au niveau du financement, à savoir DAF, Man, Iveco, ainsi que les constructeurs de remorques Koegel et Kassbohrer. Je suis convaincu que notre offre sera reconnue sur le marché et que, par la suite, nous serons en mesure de collaborer avec d'autres fournisseurs de véhicules et de remorques » - explique Radosław Woźniak, Président du Comité de direction d'EFL.

« Europejski Fundusz Leasingowy et le Groupe DBK collaborent avec succès depuis de nombreuses années dans le domaine du financement de véhicules utilitaires et de remorques destinés au transport national et international de marchandises. Il était donc tout naturel de conclure ce partenariat stratégique. D'après nos prévisions et compte tenu des attentes de notre clientèle en Pologne, ainsi que des tendances du marché en Europe, le secteur de la location de véhicules utilitaires va connaître une croissance dynamique dans les années à venir. Cette collaboration stratégique avec Europejski Fundusz Leasingowy permettra à DBK Rental de renforcer sa position de leader du marché de la location de véhicules utilitaires en Pologne. L'accompagnement d'EFL va nous offrir la possibilité d'accroître progressivement la flotte de DBK Rental sur le long terme, mais aussi de nous attaquer à de nouveaux segments du marché national, tout en garantissant à nos clients une mobilité totale et le meilleur service qui soit dans le respect du concept « Total Care » du Groupe DBK, à savoir un service client complet et irréprochable. Je suis persuadé que cette synergie avec un partenaire de premier plan tel qu'Europejski Fundusz Leasingowy renforcera encore l'image de marque de DBK Rental sur le marché de la location de véhicules utilitaires », précise Ireneusz Sobieski, Président du Groupe DBK.

EFL, l'entité polonaise de Crédit Agricole Leasing & Factoring, est l'un des leaders du marché polonais du leasing de biens meubles. Depuis plus de 28 ans, le Groupe EFL fournit à ses clients des services de financement grâce à des services de leasing, de location, de prêt et d'affacturage. Le total du bilan du Groupe EFL s'est établi à près de 12 milliards PLN en 2019 et le montant total des actifs financés par le Groupe se monte à plus de 6,4 milliards PLN.

La prise de participation et la recapitalisation de DBK Rental par EFL instaurent une collaboration à long terme entre les futurs actionnaires. Ce partenariat stratégique représente également un engagement fort en faveur de la poursuite du développement de DBK Rental sur un marché qui connaît une croissance rapide, grâce, notamment, au soutien financier du Groupe EFL, aux services d'entretien fournis par le Groupe DBK, ainsi qu'à la compétence et à l'expérience de l'ensemble des parties prenantes à l'opération.