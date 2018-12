Credit Agricole : Dalkia et Amundi Transition Energétique partenaires pour financer des projets de la Transition Energétique

Cet accord permettra de proposer aux collectivités territoriales des solutions innovantes et durables conjuguant l'expertise et le savoir-faire de Dalkia, 1er acteur des réseaux de chaleur en France, et un montage original de financement compétitif s'appuyant sur les compétences d'Amundi, le leader européen de la gestion d'actifs, en matière d'investissements en infrastructure.

La chaleur représente près de la moitié de la consommation finale d'énergie en France. A ce jour, elle est essentiellement produite par des énergies fossiles carbonées. La Programmation pluriannuelle de l'énergie, annoncée mardi 27 novembre, considère le développement des réseaux de chaleur renouvelable comme une des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique, et prévoit en conséquence une augmentation de plus de 60% de la dotation au Fonds Chaleur qui passera de 215M€ en 2017 à 350M€ en 2020, géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Le partenariat entre Dalkia et ATE permettra de financer ces nouveaux projets de réseaux de chaleur vertueux et d'accélérer ainsi la transition énergétique des territoires. Dalkia et ATE ont prévu de réaliser ensemble un investissement d'une valeur de 280 millions d'euros d'ici la fin de l'année, ce qui porterait à 500 millions d'euros le montant des opérations réalisées ensemble.

Sylvie Jéhanno, Présidente-Directrice Générale de Dalkia a déclaré : « Je me félicite de cette initiative qui va permettre d'accompagner durablement nos clients dans le développement et le verdissement de leurs installations de réseaux de chaleur. Grâce à cet accord, Dalkia apportera une réponse innovante et personnalisée aux demandes croissantes d'accompagnement des collectivités, avec des partenaires de confiance qui s'inscrivent dans la durée dans la transition énergétique ».

Matthieu Poisson, Directeur Général d'ATE, a ajouté : « Nous sommes très fiers d'accompagner les collectivités durablement dans leur transition énergétique, avec un partenaire industriel renommé. Notre « signature » est construite autour des attentes des collectivités locales. Nous leur offrons un engagement sur vingt-cinq ans et une capacité à réaliser des investissements de toute taille avec une quinzaine d'investisseurs - au premier rang desquels figurent Crédit Agricole Assurances et la Banque Européenne d'Investissement - qui partagent une volonté de contribuer de façon tangible au financement de la transition énergétique ».