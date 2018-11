Credit Agricole : Du 27 novembre au 1er décembre 2018, LCL présent au congrès de l’Association Dentaire Française (ADF) Stand 1 M 19

Un accompagnement de la profession dentaire dès les études

LCL accompagne la profession dès les études avec des offres préférentielles pour les étudiants des 16 facultés dentaires, dans le cadre deson partenariat exclusif avec Créfident. Ceux-ci bénéficient ainsi d'une carte bancaire à 1€ / an pendant toute la durée de leurs études et de solutions de financement à des taux négociés et sans frais de dossier. Fort de cette offre, LCL est la banque de plus d'un étudiant dentaire sur 2.

Fidèle à la profession des chirurgiens-dentistes

LCL accompagne les chirurgiens-dentistes tout au long de leur activité. Ainsi, une solution de crédit-bail pouvant aller jusqu'à 100% du prix TTC du matériel est proposée pour financer l'acquisition ou le renouvellement de leurs équipements et matériels professionnels. Avec Créfilease*, les professionnels bénéficient de la souplesse d'une location tout en disposant d'un matériel à la pointe de la technologie.

A l'occasion du congrès de l'ADF, LCL propose aux chirurgiens-dentistes une offre «Spéciale Congrès 2018**» :

des taux de financement préférentiels en crédit-bail (de 3 à 7 ans),

une assurance décès-invalidité négociée à 0,36%,

des frais de dossier offerts pour ces financements.

« Depuis 38 ans, ce partenariat exclusif LCL-Créfident témoigne de notre volonté d'accompagner la profession dentaire dans toutes les composantes d'une relation bancaire, moderne et responsable » souligne Céline Garrot, Directeur du marché des professionnels et des petites entreprises.

RDV sur le stand 1 M 19 pour

des conseils et échanges avec nos experts ainsi que des simulations tarifaires.

*Créfilease est un produit distribué par LCL et financé par Lixxbail. **Conditions valables jusqu'au 31/01/2019 sous réserve d'étude et d'acceptation.