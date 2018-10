Credit Agricole : Evénement RH LCL «Journée de recrutement sans CV» le 5 novembre

Les candidats sont invités à venir sans rendez-vous et sans CV, le 5 novembre entre 10h et 19h au 19 boulevard desItaliens (Paris 2ème).Lors de ce « speed recruiting », les recruteurs et managers LCL rencontreront les candidats qui auront 10 minutes pour les convaincre de leurs sens du service et de leurs qualités commerciales.

Les postes en CDI à pourvoir concernent les métiers de conseillers en agence pour l'Ile-de-France, sur les marchés de clientèle des particuliers, professionnels et privés.

LCL recherche des diplômés Bac + 2 avec une expérience commerciale significative autour de 2 ans.

« Pour LCL, la motivation et l'engagement d'un candidat sont des critères primordiaux dans nos process de recrutement. Nous avons à cœur de recruter des profils issus d'horizons variés, dont les compétences et parcours diffèrent des candidats attirés naturellement par la banque. « Venez sans cv » est pour nous l'occasion de rencontrer des profils que nous n'aurions pas forcément détectés dans une campagne classique de recrutement »commente Véronique Goutelle, Directrice des Ressources Humaines de LCL.

Chaque année, LCL recrute 1 000 CDI, 600 alternants et une centaine de stagiaires sur l'ensemble de la France.

Des opérations originales de recrutement chez LCL

Dans un contexte où de nombreuses banques sont à la recherche de profils similaires, LCL fait la différence avec des expériences de recrutement originales comme par exemple :

- Une soirée de recrutement au cœur de la ville sur un rooftop : une quarantaine de candidats échangent avec des recruteurs et des managers LCL dans un format convivial et décalé, sur une terrasse parisienne.

- Un « CDI en 2H » : après avoir été pré sélectionnés, des candidats participent au process de recrutement en 2 heures chrono (tests techniques, entretiens Ressources Humaines et manager) et une réponse définitive de LCL sous 48 heures.

Plus classiquement, LCL est très présent sur les campus étudiants, dans les écoles de commerce et les universités. La banque communique également sur les réseaux sociaux professionnels, en particulier LinkedIn.

#MaVieMaVilleMaBanque