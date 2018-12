Credit Agricole : IDIA Capital Investissement (CREDIT AGRICOLE) accompagne le développement de Whiskies du Monde

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

IDIA Capital Investissement accompagne les dirigeants-actionnaires de la société Whiskies du Monde, spécialisée dans la distribution de spiritueux premium en France et en Europe, dans une opération de capital développement, suite à une introduction par une entité du groupe Crédit Agricole.Cette opération permet de réaffirmer le caractère familial de cette société, qui reste détenue majoritairement par Florence et Arnaud Pontoizeau.Basée à Merignac, la société Whiskies du Monde est une entreprise familiale créée en 1999 par M. Alain Pontoizeau, et reprise par ses deux enfants Florence et Arnaud. Distribuant des spiritueux premium provenant du monde entier, la société déniche des marques prometteuses et assure leur développement en France et en Europe.