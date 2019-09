Credit Agricole : IDIA Capital Investissement, Crédit Agricole Régions Investissement et Société Générale Capital Partenaires accompagnent la famille Mauffrey

Le groupe Crédit Agricole, via ses filiales IDIA Capital Investissement et Crédit Agricole Régions Investissement, et Société Générale, via Société Générale Capital Partenaires et Sogecap Capital Développement, s'associent à la famille Mauffrey dans la recomposition du capital du groupe éponyme, lors de laquelle Siparex, entré au capital en 2014, a cédé sa participation. Pour cette opération, IDIA Capital Investissement a mobilisé les véhicules LCL Croissance, qui signe son premier investissement, et Crédit Agricole Régions Développement.

Le groupe familial Mauffrey, créé en 1964 et dont le siège social est situé à Saint-Nabord dans les Vosges, est spécialisé dans le transport routier de vrac (solide, liquide et pulvérulent) et de marchandises conditionnées. Il intervient principalement dans les secteurs environnement, bâtiment travaux public, agriculture, bois et distribution spécialisée.

Grâce à une stratégie dynamique de croissance externe soutenue par Siparex et porté par une forte croissance organique depuis 5 ans, le Groupe Mauffrey, emmené par son Président Dominique Mauffrey, figure aujourd'hui dans le top 5 des transporteurs routiers français de marchandises. Le groupe a ainsi enregistré un doublement de taille en 4 ans.

Le Groupe Mauffrey, a notamment fondé son propre centre de formation, emploie plus de 3000 salariés, et couvre la totalité du territoire français avec 38 sites, en plus d'implantations au Luxembourg et en Pologne.

« Nous sommes heureux d'accompagner cette ETI familiale dont nous partageons les valeurs. Porté par la qualité de son Management, le groupe Mauffrey, client de notre réseau de proximité, a démontré sa capacité à croitre de manière rentable et possède de belles perspectives de développement » estiment Jacques Simon et Arnaud Pradier, Directeur d'Investissements et Directeur Associé d'IDIA Capital Investissement.

Stéphane Mary, Directeur de Participations chez Société Générale Capital Partenaires ajoute : « Nous remercions Dominique Mauffrey d'avoir fait confiance à Société Générale Capital Partenaires pour l'accompagner dans une nouvelle étape du développement du Groupe. Nous avons été séduits par les valeurs portées par la famille fondatrice et le management, notamment en matière de RSE et en particulier le projet d'Académie à proximité du siège social. SGCP est fière de participer à un projet de croissance ambitieux dont les objectifs ne sont pas uniquement économiques et financiers. »

« L'équipe menée par Dominique Mauffrey a remarquablement réussi le plan de croissance qu'elle avait défini en 2014. Le Groupe est aujourd'hui devenu le leader sur son segment de marché après une phase de consolidation active. Ce parcours exceptionnel valide l'une des stratégies des fonds Midcap qui consiste à accompagner les groupes se positionnant comme consolidateurs de leurs marchés » concluent Pierre Bordeaux Montrieux et Nathanaël Martin, Directeurs Associés Midcap de Siparex.

Intervenants sur le dossier :

Famille Mauffrey :

Dominique Mauffrey

Emilie Mauffrey

Conseils Famille Mauffrey :

Conseils M&A : Degroof Petercam Finance : Cyril Kammoun, Nicolas de Quincerot et François-Régis Cottin

Conseil juridique : Gate Avocats : Julien Mougel

VDD Financière : PricewaterhouseCoopers Advisory : Philippe Chavane, Jean-Luc Cacciatore et Maxence Pleynet

IDIA Capital Investissement :

Arnaud Pradier

Jacques Simon

François Lecourt

Jean Lebreton

Crédit Agricole Régions Investissement :

Mikael Brelot

Hortense de Magny

Conseils Idia Capital Investissement et Carvest :

Conseil juridique, fiscal & social : Veil Jourde : Laurent Jobert, Anaïs Pinton et Marie Noppe

Conseil financier : Ernst & Young : Emmanuel Picard

Conseil M&A Idia Capital Investissement : Sodica Corporate Finance : Didier Lenz et Adrien Lefevre

Société Générale Capital Partenaires :

Anne Penet-Grobon

Stéphane Mary

Marc Dupuy

Victor Regnier

Conseils Société Générale Capital Partenaires :

Conseil juridique, fiscal & social : Lamartine Conseil : Maxime Dequesne et Loïc Chomet

Conseil financier : Advance Capital : Olivier Poncin, Thibault Fleury, Malek Benteldjoune et Aymeric Manceron

Siparex

Pierre Bordeaux Montrieux

Nathanaël Martin

Yann Rinckenberger