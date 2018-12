Credit Agricole : IDIA Capital Investissement accompagne la société Apex Energies dans sa levée de fonds de 13,5 millions d’euros

Avec 8,7 millions d'euros investis, le groupe Crédit Agricole devient ainsi le premier investisseur financier de la société, aux côtés de bpifrance.

Créé en 1991, Apex Energies est un acteur pionnier dans le développement et l'exploitation de centrales photovoltaïques en France métropolitaine et dans les DOM. Reprise par le groupe British Petroleum en 1999, la société a finalement été rachetée en 2013 par cinq salariés du groupe, dont Pascal Marguet, l'actuel Président, et Carlos Herrera Malatesta, son directeur général.

De son siège social basé à Montpellier, la société développe environ 45 MWc de projets photovoltaïques par an, principalement sur des toitures agricoles, dans plus de 40 départements. Apex Energies ambitionne d'exploiter un parc solaire de plus de 100 MWc d'ici 2021. Aujourd'hui, l'entreprise emploie déjà plus de 50 salariés et envisage de recruter une dizaine de collaborateurs supplémentaires à la rentrée 2019.

Cette première levée de fonds significative va permettre au groupe Apex Energies d'accélérer la mise en construction de nouvelles centrales en toiture et au sol sur l'ensemble du territoire français et de s'imposer comme un acteur incontournable sur le marché de la production d'énergie photovoltaïque mais aussi sur le marché en forte croissance de l'efficacité énergétique et de l'autoconsommation.

Pascal Marguet, Président d'Apex Energies, déclare : « Il y a déjà cinq ans que nous avons pris la décision mes quatre collaborateurs et moi-même de continuer l'aventure BP Solar. L'arrivée de ces investisseurs marque un tournant pour Apex Energies, et confirme que notre stratégie de développement répond à la demande du marché et correspond à la transformation de la filière des énergies renouvelables. Nous développons actuellement environ 45 MWc de projets photovoltaïques par an et nous avons l'ambition d'accentuer ce volume chaque année à partir de 2019. »

Maud Minoustchin, d'IDIA Capital Investissement, témoigne: « Les nombreux appels d'offre remportés par Apex Energies démontrent le savoir-faire opérationnel des équipes et le choix gagnant d'une stratégie partenariale de développement sur les territoires. Notre consortium de sept investisseurs nationaux et régionaux du Groupe Crédit Agricole incarne la volonté du groupe Crédit Agricole de contribuer activement au financement de la transition énergétique. »

Jacques Solleau, Directeur des Fonds Filières chez Bpifrance, ajoute : « Nous sommes ravis d'accompagner l'entreprise Apex Energies dans ses futurs projets de développement, qui visent à satisfaire une demande croissante en énergie verte sur le territoire français. Cette opération s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Bpifrance, qui place la transition énergétique et écologique au cœur de ses priorités. »

