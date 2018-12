Credit Agricole : IDIA Capital Investissement accompagne le développement de la société Whiskies du Monde

Cette opération permet de réaffirmer le caractère familial de cette société, qui reste détenue majoritairement par Florence et Arnaud Pontoizeau, et de l'ancrer durablement dans son territoire tout en lui permettant de poursuivre la mise en œuvre de son projet de développement.

Basée à Merignac, la société Whiskies du Monde est une entreprise familiale créée en 1999 par M. Alain Pontoizeau, et reprise par ses deux enfants Florence et Arnaud. Distribuant des spiritueux premium provenant du monde entier, la société déniche des marques prometteuses et assure leur développement en France et en Europe.

IDIA Capital Investissement : Cédric Fontaine et Paul Halard

« Nous nous réjouissons d'accompagner la famille Pontoizeau dans cette opération structurante qui va lui permettre de poursuivre la stratégie de développement de Whiskies du Monde. Nous sommes confiants sur la capacité de la société à continuer son développement rapide en France et à l'international, et à relever les défis à venir dans un contexte de marché tiré par les spiritueux craft et premium. »

Whiskies du Monde : Arnaud et Florence Pontoizeau

« Nous sommes véritablement enthousiastes de notre collaboration avec IDIA Capital Investissement qui va nous permettre de poursuivre et accélérer nos projets existants, mais aussi d'en concrétiser de nouveaux. Depuis de nombreuses années, nous avons à cœur de développer les ventes et l'image des marques qui nous sont confiées mais également de rendre accessible l'univers spiritueux à travers la création d'outils ludiques par nos équipes. Grâce à notre nouveau partenaire, nous sommes prêts à passer un nouveau cap, qui permettra de maximiser le potentiel de nos marques tout en répondant encore plus largement aux attentes de nos clients et des consommateurs avides de découverte des spiritueux premium, en France et à l'international. »

Intervenants :

Acquéreurs :

Investisseur : IDIA Capital Investissement (Cédric Fontaine, Paul Halard)

Conseil financier: ACA Nexia (François Mahé, Olivier Duval)

Conseil juridique: VS&A (Fabrice Veverka, Quentin Bertrand)

Conseils société: