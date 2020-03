Credit Agricole : Informations relatives aux entités non intégrées dans le périmètre de consolidation et aux titres de participation 0 26/03/2020 | 00:58 Envoyer par e-mail :

Le règlement 2016-09 du 2 décembre 2016 dispose, qu'outre les informations relatives au périmètre de consolidation, les sociétés qui établissent des comptes consolidés selon les normes comptables internationales doivent publier des informations relatives aux entités non intégrées dans le périmètre de consolidation et aux titres de participations significatifs. Entités non intégrées dans le périmètre de consolidation Les entités classiques sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint et sous influence notable et les entités structurées contrôlées non intégrées dans le périmètre de consolidation sont présentées dans le tableau ci-dessous. Dans les motifs d'exclusion du périmètre de consolidation, le caractère "non significatif" concerne des entités dont la consolidation serait sans impact matériel sur les comptes consolidés du groupe. Les "entités en gestion extinctive" sont des entités dont la liquidation est en cours et qui ne présentent pas un caractère significatif. % d'intérêt Motif de non intégration dans le Entités non consolidées (1) Siège social (2) périmètre de consolidation 31/12/2019 004 - VIENNE I France 91% Non significatif 006 - VENDEE II France 71% Non significatif 009 - BEAUCE ET PERCHE I France 96% Non significatif 010 - LOIRET II France 70% Non significatif 020 - BEAUCE ET PERCHE II France 82% Non significatif 026 - LANDES IV HONTANX France 99% Non significatif 035 - NORMANDIE II France 98% Non significatif 036 - LOIRET III France 90% Non significatif 037 - SOMME I France 98% Non significatif 045 - LOIR ET CHER I France 98% Non significatif 047 - DEUX SEVRES II France 88% Non significatif 054 - MAYENNE I France 93% Non significatif 056 - SOMME II France 93% Non significatif 059 - ALLIER III France 99% Non significatif 061 - HAUTE GARONNE I France 99% Non significatif 062 - OISE 2 France 96% Non significatif 065 - EURE II France 98% Non significatif 073 - HAUTE MARNE I France 92% Non significatif 074 - YONNE II France 97% Non significatif 076 - ALPES DE HAUTE PROVENCE I France 96% Non significatif 078 - YVELINES I France 80% Non significatif 080 - CHER IV France 96% Non significatif 088 - LOIRE ATLANTIQUE I France 95% Non significatif 095 - LOIRET 5 France 97% Non significatif 096 - NORMANDIE 3 France 98% Non significatif 097 - VENDEE V France 94% Non significatif 101 - GERS 1 France 97% Non significatif 11 PLACE DE L'EUROPE (SCI) France 50% Non significatif 113 - AISNE V France 93% Non significatif 114 - MAINE ET LOIRE II France 100% Non significatif 115 - NORMANDIE IV France 98% Non significatif 117 - JURA II France 92% Non significatif 118 - ARIEGE I France 94% Non significatif 121 - VENDEE VII France 99% Non significatif 124 - LANDES V France 77% Non significatif 127 - LOT I France 95% Non significatif 128 - CHARENTE I France 94% Non significatif 138 - BEAUCE ET PERCHE VI France 99% Non significatif 148 - LANDES VI France 95% Non significatif 149 - HAUTE MARNE IV France 97% Non significatif 150 - PYRENEES ATLANTIQUES I France 99% Non significatif 155 - VAR I France 100% Non significatif 156 - INDRE ET LOIRE III France 98% Non significatif 157 - MAINE ET LOIRE III France 100% Non significatif 163 - TARN I France 97% Non significatif 165 - NORMANDIE VI France 97% Non significatif 167 - CHER VIII France 95% Non significatif 172 - MEURTHE ET MOSELLE I France 100% Non significatif 175 - ALLIER V France 84% Non significatif 179 - CHARENTE III France 96% Non significatif 181 - VENDEE VIII France 94% Non significatif 183 - LOIRET X France 94% Non significatif 195 - BRIE XII France 94% Non significatif 199 - YONNE VII France 89% Non significatif 204 - CHARENTE IV France 90% Non significatif 205 - MAINE ET LOIRE VI France 80% Non significatif 206 - MEURTHE ET MOSELLE II France 91% Non significatif 213 - BOUCHES DU RHONE IV France 99% Non significatif 215 - ALPES DE HTE PROVENCE III France 88% Non significatif 216 - LANDES VII France 97% Non significatif 218 - HAUTE MARNE VI France 76% Non significatif 224 - ILE ET VILAINE III France 84% Non significatif 225 - CHARENTE MARITIME I France 98% Non significatif 228 - BRIE XV France 99% Non significatif 232 - SOMME III France 95% Non significatif 241 - ORNE VI France 99% Non significatif 245 - LOIRE ATLANTIQUE II France 74% Non significatif 246 - VENDEE IX France 81% Non significatif 249 - HAUTES ALPES I France 73% Non significatif 251 - ALLIER IX France 92% Non significatif 255 - NORMANDIE VIII France 97% Non significatif 256 - MAYENNE VI France 93% Non significatif 257 - ORNE VIII France 56% Non significatif 263 - AVEYRON III France 81% Non significatif 281 - GIRONDE III France 64% Non significatif 283 - CORREZE 1 France 70% Non significatif 284 - BRIE XVI France 96% Non significatif 295 - AUDE VIII France 100% Non significatif 297 - NORMANDIE X France 87% Non significatif % d'intérêt Motif de non intégration dans le Entités non consolidées (1) Siège social (2) périmètre de consolidation 31/12/2019 301 - CORREZE II France 64% Non significatif 302 - NORMANDIE XIV France 70% Non significatif 320 - DEUX SEVRES V France 62% Non significatif 325 - LOZERE I France 65% Non significatif 337 - TARN II France 65% Non significatif 345 - LOIRE VI France 65% Non significatif 353 - TARN III France 65% Non significatif 355 - AUDE VI France 65% Non significatif 365 - NIEVRE XI France 65% Non significatif 366 - TARN IV France 61% Non significatif 369 - SAONE ET LOIRE XI France 65% Non significatif 379 - LOT ET GARONNE I France 54% Non significatif 389 - HAUTE GARONNE IV France 63% Non significatif 419 - MAYENNE VIII France 99% Non significatif 423 - NIEVRE XIII France 65% Non significatif 424 - YONNE X France 52% Non significatif 427 - MANCHE III France 89% Non significatif 432 - GERS 9 France 65% Non significatif 434 - GERS 10 France 65% Non significatif 435 - PYRENEES ATLANTIQUES 2 France 65% Non significatif 437 - HAUTE-GARONNE 6 France 65% Non significatif 439 - GERS 11 France 65% Non significatif 441 - NORMANDIE 20 France 59% Non significatif 452 - HAUTE-GARONNE 5 France 70% Non significatif 468 - LIEUJEAN GUITEY France 100% Non significatif 482 - LA BAUME France 94% Non significatif ABC GESTION France 98% Non significatif ACTICCIA VIE 90 N 8 France 100% Non significatif ACTICCIA VIE 90 N5 France 100% Non significatif ACTICCIA VIE 90 N7 C France 100% Non significatif AF BD EURO CORPORATE Luxembourg 100% Non significatif AFCASHUSD J2 Luxembourg 98% Non significatif AGRO INVEST France 27% Non significatif AIGLE AVIATION (SARL) Luxembourg 98% Non significatif ALPHACAM France 50% Non significatif AMUNDI ACTIONS OR P France 42% Non significatif AMUNDI ALTERNATIVE INVESTMENT IRELAND LTD Irlande 69% Non significatif AMUNDI ASSET MANAGEMENT AUSTRALIA LIMITED Australie 69% Non significatif AMUNDI CANADA INC Canada 69% Non significatif AMUNDI EDR SELECTION France 99% Non significatif AMUNDI ENERGY TRANSITION LUXEMBOURG SARL Luxembourg 69% Non significatif AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE GLOBAL Luxembourg 100% Non significatif AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AE Luxembourg 67% Non significatif AMUNDI INVESTMENT ADVISORY (BEIJING) LIMITED Chine 68% Non significatif AMUNDI INVESTMENT MAROC Maroc 69% Non significatif AMUNDI ISLAMIC MALAYSIA SDN BHD Malaisie 69% Non significatif AMUNDI KBI AQUA C France 94% Non significatif AMUNDI MUTUAL FUND BROKERAGE SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED Thaïlande 69% Non significatif AMUNDI PRIVATE DEBT FUNDS France 44% Non significatif AMUNDI PROTECT SOLIDAIRE France 96% Non significatif AMUNDI REAL ESTATE LUXEMBOURG SA Luxembourg 69% Non significatif AMUNDI TRANSITION ENERGETIQUE France 41% Non significatif AMUNDI TRANSMISSION IMMOBILIER France 91% Non significatif AMUNDI-ACBA ASSET MANAGEMENT CJSC Arménie 35% Non significatif AMUNDI-BD EURO INFLATION-XEC Luxembourg 99% Non significatif AMUNDI-EM MKT HRD CR B-IEURA Luxembourg 86% Non significatif AMUNDI-EMER MKT BL BD-MEURC Luxembourg 94% Non significatif AMUNDI-EUR EQ GREEN IM-MEURC Luxembourg 100% Non significatif AMUNDI-EURO H/Y S/T BD-IEADD Luxembourg 100% Non significatif AMUNDI-GL AGG BND-I EUR HADD Luxembourg 53% Non significatif AMUNDI-GLOBALPRSP-M EUR C Luxembourg 99% Non significatif AMUNDI-M/ACONS-M EUR C Luxembourg 100% Non significatif ANATEC France 34% Non significatif APEIRON ADVISORS SARL Luxembourg 98% Non significatif APEIRON INVESTMENT SCA Luxembourg 98% Non significatif ARCHERLANE Royaume-Uni 98% Non significatif ARCHMORE SCSP-IN.DE.PL.II-S-F IV EUR Luxembourg 100% Non significatif ARCHMORE-IN.DE.PL.II-S-F III EUR DIS Luxembourg 100% Non significatif AREAF MANAGEMENT Luxembourg 69% Non significatif ARGENCE DEVELOPPEMENT France 100% Non significatif ARM (SAS) France 100% Non significatif ASSERCAR France 51% Non significatif ATLASNET Maroc 31% Non significatif AUXILIAIRE DE PROCEDURES ET DE NEGOCIATIONS IMMOBILIERES France 98% Non significatif BANCO BISEL SA (EN LIQUIDATION) Argentine 99% Non significatif BARNET INTERNATIONAL BV Pays-Bas 95% Non significatif BC 44 France 100% Non significatif BEST BUS MODELS ID France 42% Non significatif BFO France 98% Non significatif BFT FRANCE FUTUR Z-C France 99% Non significatif BOLETUS FINANCE France 100% Non significatif BPH FINANCE SA. Luxembourg 98% Non significatif BTN FORTVALTNING AB Suède 14% Non significatif CA INDOSUEZ FIDUCIARIA S.P.A. Italie 98% Non significatif CA INDOSUEZ SWITZERLAND (LEBANON) SAL Liban 98% Non significatif CA INDOSUEZ WEALTH (INSURANCE BROKERAGE) Luxembourg 98% Non significatif CA INDOSUEZ WEALTH (PRIVATE EQUITY) Luxembourg 98% Non significatif CA Leasing Srbija društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd Serbie 100% Non significatif CAA PRIVATE EQUITY 2018 - COMPARTIMENT BIS France 100% Non significatif CAA PRIVATE EQUITY 208 - COMPARTIMENT TER France 100% Non significatif CAA RESIDENCES SENIORS France 100% Non significatif CACEIS (CANADA) ASSET SERVICING LIMITED Canada 70% Non significatif CACEIS FONDS SERVICE GmbH Allemagne 70% Non significatif CACEIS HONG-KONG TRUST COMPANY LIMITED (EX-CACEIS HONG KONG LIMITED Hong-Kong 70% Non significatif CACEIS UK NOMINEES LIMITED Royaume-Uni 70% Non significatif CACIB PARTICIPATIONS EOLE France 98% Non significatif CA-CIB PENSION COMPANY LIMITED Royaume-Uni 98% Non significatif % d'intérêt Motif de non intégration dans le Entités non consolidées (1) Siège social (2) périmètre de consolidation 31/12/2019 CAFI ANETH France 98% Non significatif CAFI BETULA France 98% Non significatif CAFI CANNELLA France 98% Non significatif CAFI CUMIN SARL France 98% Non significatif CAFI CURCUMA 2 France 98% Non significatif CAFI ERABLE France 98% Non significatif CAFI GIROFLE France 98% Non significatif CAFI HESTER France 98% Non significatif CAFI MASSALA France 98% Non significatif CAFI ULMUS France 98% Non significatif CAHUB@LUXEMBOURG Luxembourg 80% Non significatif CAIIS LIMITED Hong-Kong 98% Non significatif CAISSE LOCALE DEPARTEMENTALE ASSURANCES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE France 100% Non significatif CAISSE LOCALE DEPARTEMENTALE GESTION D'ACTIFS CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE France 100% Non significatif CANSA HOLDING France 74% Non significatif CAPITOL IMMOBILIARE SRL Italie 98% Non significatif CARDINALIMMO France 49% Non significatif CARICE IMMOBILIARE S.P.A. Italie 77% Non significatif CARIDOR France 98% Non significatif CARIPARMA MORTGAGE SRL Italie 15% Non significatif CHATEAU DE SANTENAY France 100% Non significatif CHATEAU LA TOUR DE MONS France 100% Non significatif CHAURAY CONTROLE SAS France 34% Non significatif CLINFIM (SASU) France 100% Non significatif CLTR France 98% Entité en gestion extinctive CODEFIS Italie 30% Non significatif COMTESSE DU BARRY France 22% Non significatif CONSORZIO AGRARIO PARMA SCRL Italie 19% Non significatif CPR INVEST DEFENSIVE-R CAP Luxembourg 99% Non significatif CPR INVEST MEGATRENDS-R ACC Luxembourg 100% Non significatif CPR INVEST REACTIVE-RACC Luxembourg 100% Non significatif CPR INVEST-DYNAMIC-R ACC Luxembourg 95% Non significatif CREDIT AGRICOLE (HONG KONG) LTD Hong-Kong 98% Non significatif CREDIT AGRICOLE CIB ASSET FINANCE IRELAND UNLIMITED COMPANY Irlande 98% Non significatif CREDIT AGRICOLE CIB SERVICIOS ARGENTINA SA Argentine 98% Entité en gestion extinctive CREDIT AGRICOLE CIB TRUSTEES LIMITED Royaume-Uni 98% Non significatif CREDIT AGRICOLE CONSEIL ET DEVELOPPEMENT DIGITAL France 100% Non significatif CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK HO CHI MINH CITY BRANCH Vietnam 98% Entité en gestion extinctive CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SOUTH AFRICA BRANCH Afrique du sud 98% Entité en gestion extinctive CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK YEMEN BRANCH Yemen 98% Entité en gestion extinctive CREDIT AGRICOLE CORPORATE FINANCE BRASIL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA Brésil 98% Non significatif CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ (DEUTSCHLAND) AG Allemagne 98% Non significatif CREDIT AGRICOLE INNOVATIONS ET TERRITOIRES France 21% Non significatif CREDIT AGRICOLE INTERNATIONAL EMPLOYEES France 98% Non significatif CREDIT AGRICOLE ITALIA OBG Italie 46% Non significatif CREDIT AGRICOLE LEASING JAPAN CO. LTD. Japon 98% Non significatif CREDIT AGRICOLE PARTENARIAT France 100% Non significatif CREDIT AGRICOLE PROTECTION SECURITE (EX-CTCAM - CENTRE DE TELESURVEILLANCE DU CREDIT AGR France 20% Non significatif CREDIT AGRICOLE REAL ESTATE ITALIA SRL Italie 77% Non significatif CREDIT AGRICOLE RISK INSURANCE Luxembourg 100% Non significatif CREDIT AGRICOLE SECURITIES HONG KONG LIMITED Hong-Kong 98% Non significatif CREDIT AGRICOLE SOLUTION GROUPE SERVICES France 100% Non significatif CREDIT AGRICOLE TITRES France 34% Non significatif CREDIT AGRICOLE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN SPOLKA AKCYJNA Pologne 100% Non significatif CREDIT DU MAROC ASSURANCE Maroc 100% Non significatif CREDIT DU MAROC CAPITAL Maroc 100% Non significatif CREDIT DU MAROC OFFSHORE Maroc 100% Non significatif CREDIT DU MAROC PATRIMOINE Maroc 100% Non significatif CSTONE1 VIA SCIANGAI (ITALY) S.R.L. Italie 98% Non significatif CYCLINVOPRTBEUR Luxembourg 100% Non significatif CYCLOPE INVES.OPP. Luxembourg 100% Non significatif DE VRIES France 67% Non significatif DIAPRE UN France 100% Non significatif DISTRIPOLE PORTE DE FRANCE France 33% Non significatif DNA SA Luxembourg 69% Non significatif DOMAINE D'AUSSIERES France 50% Non significatif DOMAINE DU PRECONIL (SCI) France 15% Non significatif DOUMER ATHENA France 98% Non significatif DREAM BAIL (GIE) France 98% Non significatif DS3 - MILAN France 100% Non significatif ECHIQUIER VALUE FCP 3DEC France 100% Non significatif EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EUROPE FLEXIBLE ACTIONS R EUR Luxembourg 67% Non significatif EDR SICAV-EQ EUR SOL O-EUR France 100% Non significatif EFFITHERMIE FINANCE France 100% Non significatif EGYPTIAN HOUSING FINANCE COMPANY Egypte 100% Non significatif EUCAR EMPLOYEES PLAN INTERNATIONAL France 98% Non significatif EURL STE ANNE ST AUGUSTIN France 95% Non significatif EUROTITRISATION France 33% Non significatif F CORE EU CRED 19 S France 47% Non significatif F/I VENTURE France 95% Non significatif FAVENTIA SALES SPA Italie 12% Non significatif FDA 2 France 100% Non significatif FDA 21 France 100% Non significatif FDA 5 (EX FDA 17 0 2D PART 0) France 100% Non significatif FDA 7 France 100% Non significatif FDC A1 O FCP 3DEC France 100% Non significatif FDC A2 P France 100% Non significatif FDC PREDICANT OPPORTUNITIES O 3D France 100% Non significatif FDC PREMIUM France 100% Non significatif FEDERATION INDEPENDANTE DU PATRIMOINE France 55% Non significatif FEDERPIERRE CAPUCINES France 100% Non significatif FEDERPIERRE CAULAINCOURT France 99% Non significatif FEDERPIERRE MICHAL France 100% Non significatif FEDERPIERRE UNIVERSITE France 99% Non significatif FIERE DI PARMA SPA Italie 25% Non significatif FINANCIERE DARWIN & ASSOCIES III France 77% Non significatif FINANCIERE DE L'HORLOGE France 27% Non significatif % d'intérêt Motif de non intégration dans le Entités non consolidées (1) Siège social (2) périmètre de consolidation 31/12/2019 FIXED INCOME DERIVATIVES - STRUCTURED FUND PLC Irlande 98% Non significatif FMS SERVICES SA Luxembourg 98% Non significatif FONCIERE BRUGGE STATION Belgique 80% Non significatif FONCIERE BRUXELLES AEROPORT Belgique 80% Non significatif FONCIERE BRUXELLES GARE CENTRALE Belgique 80% Non significatif FONCIERE BRUXELLES SUD Belgique 80% Non significatif FONCIERE BRUXELLES TOUR NOIRE Belgique 80% Non significatif FONCIERE LIEGE Belgique 80% Non significatif FONCIERE LOUVAIN Belgique 80% Non significatif FONCIERE LOUVAIN CENTRE Belgique 80% Non significatif FONCIERE MALINES Belgique 80% Non significatif FONCIERE NAMUR Belgique 80% Non significatif FONDS STRATEGIQUE BOIS France 25% Non significatif FPCI CAA SECONDAIRE V France 100% Non significatif FR0010081661 GRD ACTIONS ZONNE EURO FCP France 100% Non significatif FR0010790097 PREDICA CO-INVESTISSEMENT (FCPR) France 100% Non significatif FR0010988121 FDC OPPORTUNITIES O France 100% Non significatif FR0010998385 FDA 14 France 100% Non significatif FR0011001981 FDA RE - O France 100% Non significatif FR0012419752 CAA PRIVATE FINANCING A3 France 100% Non significatif FR0013128873 FDC T1 FCP 3 DEC France 100% Non significatif FR0013223609 FDC SILVER AGE France 100% Non significatif FR0013231008 LCL BDP MONETAR B C France 100% Non significatif FRANCIMMO HOTEL France 100% Non significatif FRANCLIM France 95% Non significatif FTIF-FRKN EUR DVD-IACCE Luxembourg 86% Non significatif FUND CHANNEL (SUISSE) SA Suisse 69% Non significatif FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO GLOBAL TR Brésil 98% Non significatif GALLUS NOMINEES LIMITED Royaume-Uni 98% Non significatif GB & CO DUE S.R.L. Italie 98% Non significatif GENERALE IMMOBILIERE DE REALISATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES France 98% Non significatif GESTION IMMOBILIERE DE SITES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX France 98% Non significatif GF DE BASSIGNY-LUSIGNY France 62% Non significatif GF DE CASTELNAU France 36% Non significatif GF DE GATINE France 55% Non significatif GF DES MASSIFS UNIFORETS France 100% Non significatif GF DU CENTRE France 36% Non significatif GFA CHATEAU MOINE VIEUX France 100% Non significatif GHD OPCO HOTEL France 90% Non significatif GIE POUR LA GESTION DE LA DETTE DU GROUPE CREDIT IMMOBILIER DE LILLE France 48% Non significatif GRD ACT.ZONE EURO France 100% Non significatif GREEN CREDIT CONTINUUM FUND GP Luxembourg 69% Non significatif GREENCLIFFE INVESTMENTS LIMITED Royaume-Uni 98% Entité en gestion extinctive GREENINVEST DEVELOPMENT UNLTD Irlande 98% Non significatif HAAS EPAR PATR I France 66% Non significatif HOLDING SINCOMAR Maroc 28% Non significatif HSBC GLOBAL-INFLAT LK BD-IHE Luxembourg 55% Non significatif IDP II CAA Sub-FundIII-IV Luxembourg 86% Non significatif IM SQUARE France 14% Non significatif IMEFA CENT QUATRE VINGT DEUX France 100% Non significatif IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX France 100% Non significatif IMEFA CENT QUATRE VINGT HUIT France 100% Non significatif IMEFA CENT QUATRE VINGT NEUF France 100% Non significatif IMEFA CENT QUATRE VINGT QUATRE France 100% Non significatif IMEFA CENT QUATRE VINGT SEPT France 100% Non significatif IMEFA CENT QUATRE VINGT SIX France 100% Non significatif IMEFA CENT QUATRE VINGT TROIS France 100% Non significatif IMEFA CENT QUATRE VINGT UN France 100% Non significatif IMEFA CENT SOIXANTE CINQ France 100% Non significatif IMEFA CENT SOIXANTE DEUX France 100% Non significatif IMEFA CENT SOIXANTE ET UN France 100% Non significatif IMEFA CENT SOIXANTE TROIS France 100% Non significatif IMMOBILIERE COMETE SARL Luxembourg 98% Non significatif IMMOBILIERE SIRIUS Luxembourg 98% Non significatif IMMOFI CACIB France 100% Non significatif IMMOREPRISE France 98% Non significatif INDOCHINE HONG KONG NOMINEES LIMITED Hong-Kong 98% Non significatif INDOSUEZ AIRFINANCE ASIA CO LTD Japon 98% Non significatif INDOSUEZ AIRFINANCE NETHERLANDS BV Pays-Bas 98% Non significatif INDOSUEZ AUSTRALIA SECURITIES PTY LIMITED Australie 98% Non significatif INDOSUEZ CAPITAL PRIVATE EQUITY PARTNERS II, LLC Etats-Unis 49% Non significatif INDOSUEZ FINANCE (UK) LIMITED Royaume-Uni 98% Non significatif INDOSUEZ FINANCE HONG KONG LIMITED Hong-Kong 98% Non significatif INDOSUEZ INTERNATIONAL FINANCE BV Pays-Bas 98% Entité en gestion extinctive INDOSUEZ PARTICIPATIONS France 98% Non significatif INDOSUEZ SINGAPORE NOMINEES PRIVATE LTD Singapour 98% Non significatif INDOSUEZ WI CARR SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED Inde 73% Entité en gestion extinctive INDOSUEZ WI CARR SECURITIES (MAURITIUS) Maurice 98% Non significatif INVERSORA DEL SUQUIA S.A. Argentine 91% Non significatif INVEST LATITUDE MONDE I FCP France 69% Non significatif IRIS INVESTOR HOLDING GMBH Allemagne 80% Non significatif IRIS TREFONDS Belgique 80% Non significatif ISR COURTAGE France 100% Non significatif JPMF INV-JAPAN ST VAL-CH EUR Luxembourg 100% Non significatif KAPPA 58 France 100% Non significatif KAS NOMINEES LTD. Royaume-Uni 34% Non significatif KASKADOM (SARL) France 98% Non significatif LA FABRIQUE BY CA France 100% Non significatif LA FINANCIERE MAGELLAN France 23% Non significatif LA MEDICALE COURTAGE France 100% Non significatif L'AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE France 88% Non significatif LCL CROISSANCE France 98% Non significatif LCL EXPANSION (EX: LCL RD) France 95% Non significatif LCL PME EX N3 B FCPR France 100% Non significatif LCL PREMIUM VIE TOUR 2017 France 98% Non significatif LE CLOS SAINT VINCENT France 100% Non significatif LE VILLAGE BY CA MILANO SRL Italie 77% Non significatif % d'intérêt Motif de non intégration dans le Entités non consolidées (1) Siège social (2) périmètre de consolidation 31/12/2019 LE VILLAGE BY CA PARIS France 99% Non significatif LES JARDINS DU VAL D'AURON France 33% Non significatif LES PINS GALANTS SARL France 50% Non significatif LES QUAIS RIVE GAUCHE (SCI) France 98% Non significatif LESICA France 100% Non significatif LINK INTERNATIONAL EMPLOYEES France 98% Non significatif LINXO France 30% Non significatif LITHOS FCP France 100% Non significatif LONGCHAMP MONTEVIDEO France 100% Non significatif LOUVOIS PLACEMENT France 70% Non significatif LRP Luxembourg 69% Non significatif LSP HOLDINGS LIMITED Man (île de) 98% Non significatif LU0211301337 AXA IM FIIS-US CO INT B-AHED Luxembourg 100% Non significatif LUXCELLENCE MANAGEMENT COMPANY S.A Luxembourg 70% Non significatif MADININA CREANCES France 100% Non significatif MAN CG I EUR C Luxembourg 41% Non significatif METEORE ALCALA SL Espagne 51% Non significatif METEORE GREECE SA Grece 51% Non significatif METEORE ITALY SRL Italie 100% Non significatif MFS MER-EMERG MARK DB-IH2EUR Luxembourg 93% Non significatif MIRABAUD CONV BD EUR France 64% Non significatif MONCEAU INVESTMENTS LIMITED Royaume-Uni 98% Non significatif MONCEAU SERVICES SARL France 98% Non significatif MUZINICH SHDUR-HIYLD-HD-EU-I Irlande 85% Non significatif NAKAMA France 23% Non significatif NARCISSE HOLDING BELGIQUE SA Belgique 100% Non significatif NEXT ESTATE INC.FD III S.C.S.SIC.-FIS-A Luxembourg 100% Non significatif NORDEA 1 US CORP BND-HAI EUR Luxembourg 99% Non significatif NUOVA MADONNINA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE Italie 77% Entité en gestion extinctive OMNES EXPANSION (EX-CAPE RE) France 100% Non significatif OPCI CAA COMMERCES 2 France 100% Non significatif OPCI LAPILLUS 1 SPPICAV France 50% Non significatif OPCI RIVER OUEST France 100% Entité en gestion extinctive OPCIMMO France 100% Non significatif OPTISANTIS France 77% Non significatif PACIFICA GRESILLONS France 100% Non significatif PBH (UK) LTD Royaume-Uni 98% Entité en gestion extinctive PBH PROPERTIES LTD Royaume-Uni 98% Entité en gestion extinctive PICTET EUR SHRTRM HI YD-IIE Luxembourg 59% Non significatif PLEINCHAMP France 20% Non significatif PREDICA ISR EUROPE (FCP) France 100% Non significatif PREDICA ISR MONDE (FCP) France 100% Non significatif PREDIREC FILO France 50% Non significatif PREDIWATT France 100% Non significatif PREVISEO OBSEQUES (EX-FEDER 02) France 100% Non significatif PRIEURE DE MEYNEY France 100% Non significatif PROJENOR France 88% Entité en gestion extinctive PROJENOR Belgique Belgique 100% Entité en gestion extinctive QS1000001020 PREDICARE SARL Luxembourg 100% Entité en gestion extinctive RABELAIS SNC France 94% Non significatif REMENHAM HILL HOLDING BV Pays-Bas 94% Non significatif RMF HOLDING(EX- SIGMA 29) France 100% Non significatif S.C.I METROPOLIS Monaco 94% Non significatif S.C.I. LE MANET France 100% Non significatif S.C.I. LES BERCEAUX France 100% Non significatif S.C.I. MANET HEBERGEMENT France 50% Non significatif SA TESCA France 49% Non significatif SABLES D'OLONNE France 100% Non significatif SAMMAS France 49% Non significatif SAN GENESIO IMMOBILIARE S.P.A. Italie 77% Non significatif SAN GIORGIO IMMOBILIARE SRL Italie 77% Non significatif SAN PIERO IMMOBILIARE SRL Italie 77% Non significatif SAS CB3 France 25% Non significatif SAS LOUVRESSES DEVELOPMENT France 46% Non significatif SAS OFELIA France 33% Non significatif SAS SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE CLAUDE DECAEN France 100% Non significatif SAS VILLE DU BOIS INVEST France 49% Non significatif SC BLAIGNAN France 100% Non significatif SC GRAND PUY DUCASSE France 100% Non significatif SCHRODER INTL EURPN L/C-CAC Luxembourg 91% Non significatif SCHRODER ISF ALT RSK PR-EHCA Luxembourg 100% Non significatif SCI 3-5 BIS BOULEVARD DIDEROT France 99% Non significatif SCI ACADEMIE MONTROUGE France 50% Non significatif SCI ALLIANCE 10 France 50% Non significatif SCI ALTA CARRE DE SOIE France 50% Non significatif SCI BOIS SAUVAGE France 100% Non significatif SCI DE L'ECOUTE S'IL PLEUT France 100% Non significatif SCI DU DOMAINE DE JONQUIERES France 81% Non significatif SCI FEDERIMMO France 40% Non significatif SCI FUTURE WAY France 45% Non significatif SCI GRANDE VERRIERE France 100% Non significatif SCI HOLDING STRATEGE France 78% Non significatif SCI IMEFA 151 France 90% Non significatif SCI IMEFA 152 France 90% Non significatif SCI IMEFA 153 France 90% Non significatif SCI IMEFA 180 France 100% Non significatif SCI IMEFA 45 France 100% Non significatif SCI IMEFA 49 France 100% Non significatif SCI IMEFA 50 France 100% Non significatif SCI IMEFA 53 France 100% Non significatif SCI IMEFA 66 France 100% Non significatif SCI IMEFA VELIZY France 56% Non significatif SCI LA MAISON DES PROFESSIONS LIBERALES IF France 94% Non significatif SCI LES PALMIERS BLEUS France 69% Non significatif SCI MASCARIN France 69% Non significatif SCI MONTAIGNE France 50% Non significatif SCI MONTPARNASSE COTENTIN France 100% Non significatif % d'intérêt Motif de non intégration dans le Entités non consolidées (1) Siège social (2) périmètre de consolidation 31/12/2019 SCI NEW VELIZY France 100% Non significatif SCI ROND POINT France 100% Non significatif SCI SEGUR France 36% Non significatif SCI SEGUR 2 France 24% Non significatif SEA BRIDGE FINANCE LIMITED Man (île de) 49% Non significatif SEQUOIA SOUSCRIPTION INTERNATIONAL SAR France 98% Non significatif SGA SERVICES SA Luxembourg 98% Non significatif SHARING INTERNATIONAL EMPLOYEES France 98% Non significatif SICSA S.A. (EN LIQUIDATION) Argentine 100% Non significatif SIGMA 27 (EX LION PARTICIPATIONS 8) France 100% Non significatif SIGMA 45 France 100% Non significatif SIGMA 47 France 100% Non significatif SIGMA 48 France 100% Non significatif SIGMA INVESTISSEMENT 39 (EX SIGMA 39) France 100% Non significatif SIGMA INVESTISSEMENT 40 (EX SIGMA 40) France 100% Non significatif SIGMA INVESTISSEMENT 41 (EX SIGMA 41) France 100% Non significatif SIGMA INVESTISSEMENT 42 (EX SIGMA 42) France 100% Non significatif SIGMA INVESTISSEMENT 43 (EX SIGMA 43) France 100% Non significatif SIGMA INVESTISSEMENT 44 (EX SIGMA 44) France 100% Non significatif SLIDERS S.R.L Italie 77% Non significatif SNC MARSEILLE MICHELET France 100% Non significatif SNC MORGANE France 94% Non significatif SNC OCEANE France 67% Non significatif SNC POQUELIN BAIL France 98% Non significatif SOC AMENAG FONCIER ET RURAL DE CORSE France 21% Non significatif SOCAFIM France 98% Entité en gestion extinctive SOCIETA AGRICOLA LE CICOGNE SRL Italie 38% Non significatif SOCIETE DES CHAUX HYDRAULIQUES DU LANG-THO France 98% Non significatif SOCIÉTÉ FINANCIÈRE VAUGIRARD II France 100% Entité en gestion extinctive SOCIETE FONCIERE LYONNAISE IMMOBILIERE (SASU) France 98% Non significatif SOCIETE IMMOBILIERE DE LA SEINE France 100% Entité en gestion extinctive SOCIETE SOPRESA France 50% Non significatif SOFAGRI PARTICIPATIONS France 100% Non significatif SPADE INTERNATIONAL EMPLOYEES France 98% Non significatif SPECIFICA France 51% Non significatif STÉ CIVILE DE PORTAGES FORESTIERS ET FONCIERS (S.C.P.F.F.) France 100% Non significatif STÉ DE FINANCT. & DE PARTICIP. PR LE DÉVELOPT DE L'AGRICULTURE (SOFIPAR) France 100% Non significatif STÉ POUR L'EXPANSION DE L'AGRIC. CÉRÉALIÈRE (AGRICEREALES) France 38% Non significatif STELVIO AGENZIA ASSICURATIVA S.P.A Italie 100% Non significatif STOCKLY France 25% Non significatif SUPERNOVA INVEST France 29% Non significatif T & C TERROIRS ET CHATEAUX France 100% Non significatif TANGRAM France 100% Non significatif TERRE D'EUROPE SOCIETE DE CONSEIL POUR L'AMENAGEMENT France 31% Non significatif THE INVESTOR'S HOUSE Luxembourg 98% Non significatif TOTAL INTERNATIONAL EMPLOYEES France 98% Non significatif TULIPE HOLDING BELGIQUE SA Belgique 100% Non significatif UAF LIFE PATRIMOINE France 100% Non significatif UBI STOCK APPRECIATION RIGHT France 98% Non significatif UBS LUX BND-C EUROPE EUR-A1I Luxembourg 41% Non significatif UCALEASE SA France 100% Non significatif UNIBANCA IMMOBILIARE S.R.L. Italie 77% Non significatif UNILOCATIONS France 100% Non significatif VALBAUME IMMOBILIER France 98% Non significatif VALUE PLAN INTERNATIONAL EMPLOYEES France 98% Non significatif VIAREN France 100% Non significatif VICQ NEUILLY France 100% Non significatif VISION BAIL (GIE) France 98% Non significatif WE SHARE INTERNATIONAL EMPLOYEES France 98% Non significatif WI CARR INDOSUEZ CAPITAL ASIA LIMITED Hong-Kong 98% Non significatif YUCO INTERNATIONAL LIMITED Hong-Kong 98% Non significatif ZEFEO France 98% Non significatif Les Sociétés En Participation (SEP), les Sociétés Civiles de Construction / Vente (SCCV), les sociétés de promotion immobilière et les sociétés inactives ne sont pas mentionnées dans le tableau ci-dessus. Le siège social correspond à l'adresse juridique et ne reflète pas systématiquement le pays de fiscalisation du résultat de l'entité. La Sté Crédit Agricole SA a publié ce contenu, le 25 mars 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

