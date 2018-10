Credit Agricole : Jacques Ripoll est nommé Directeur Général de Crédit Agricole CIB à compter du 1er novembre 2018

Réuni le mercredi 31 octobre 2018 sous la présidence de Philippe Brassac, le Conseil d'administration de Crédit Agricole CIB, banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, a nommé Jacques Ripoll Directeur Général de Crédit Agricole CIB à compter du 1er novembre 2018. Il devient également Directeur Général adjoint de Crédit Agricole S.A. en charge du pôle Grandes Clientèles, constitué de la banque de financement et d'investissement, de la gestion de fortune (CA Indosuez Wealth Group) et des services aux institutionnels et aux entreprises (CACEIS).

Le Conseil d'administration a salué le bilan et l'action de Jean-Yves Hocher au cours de ses huit années comme Directeur Général de Crédit Agricole CIB. Jean-Yves Hocher conserve la Présidence de CA Indosuez Wealth Group et de CA Indosuez (Switzerland) SA.

Biographie

Jacques Ripoll entre à la Société Générale en 1991 au sein de l'Inspection générale, et rejoint le département Dérivés Actions en 1998. Il devient responsable de la vente et du trading sur actions européennes en 2003, et Directeur de la stratégie de la banque entre 2006 et 2009. A cette date, il rejoint le Comité exécutif de la Société Générale en charge de quatre lignes métiers : l'Asset Management, la banque privée, les services aux investisseurs et Newedge.

En 2013, Jacques Ripoll rejoint Banco Santander comme Responsable de la banque d'investissement pour le Royaume-Uni. En 2015, il est nommé Senior Executive Vice President du groupe Santander en charge de la banque d'investissement au niveau mondial.

Né en 1966, Jacques Ripoll est diplômé de l'Ecole Polytechnique.