Credit Agricole : L'agence LCL de la Roquette décorée par Emmaüs

En s'imprégnant de l'univers et de l'identité visuelle de LCL, l'équipe des Résilientes d'Emmaüs Alternatives a décoré le salon d'accueil de l'agence pour le rendre plus chaleureux. Les tabourets sont fabriqués à partir de vieilles encyclopédies et de vieux livres. Les coussins, à base de tissus réemployés. LCL donne ainsi une seconde vie à ces matériaux invendus et transformés de l'association Emmaüs Alternatives.

Cette initiative illustre par ailleurs l'engagement de LCL pour une ville plus durable à travers l'upcycling - « le recyclage par le haut » - qui consiste à réutiliser un objet ou un matériau d'une façon nouvelle, sans dégrader la matière dont il est fait, pour le transformer en produit de valeur supérieure. Elle a vocation à s'étendre à d'autres agences parisiennes de LCL.

Fondé en 2017 par Eugénie de Larivière, le studio « Les Résilientes » conçoit et commercialise des collections d'objets fabriqués à partir de matériaux qui ne peuvent être vendus ou redistribués en l'état au sein d'Emmaüs Alternatives. Le studio de design a pour objet la réinsertion des personnes en difficulté et le réemploi ludique des déchets des villes. Il fait ainsi de la créativité un véritable levier d'insertion professionnelle et sociale et du­ design un outil de revalorisation de produits et materiaux obsolètes.