Credit Agricole : LCL aide les jeunes à trouver leur voie professionnelle via un chatbot gratuit sur Messenger

Afin d'aider les jeunes de 14-25 ans dans leur orientation scolaire et professionnelle, LCL anoué un partenariat exclusif avec le chatbot Hello Charly. Ce programme de coaching sur Messenger propose aux lycéens et étudiants de découvrir les métiers susceptibles de les intéresser et les formations qui leur correspondent en discutant avec Charly.

Entièrement gratuit, le chatbot propose 3 parcours :

- apprendre à se connaître et découvrir ses compétences et ses points forts

- se projeter dans le métier proposé

- accéder à un programme de motivation personnalisé.

Une offre exclusive LCL

Dans un second temps, les lycéens et étudiants peuvent, s'ils le désirent, bénéficier d'un accompagnement personnalisé avec un coach humain. Dans le cadre du partenariat Hello Charly, LCL propose cet abonnement pour une durée de 3 mois au tarif privilégié de 59 €. Hors partenariat, l'accompagnement ne dure que 6 semaines et coûte 69 €.

Cette initiativeest proposée aux jeunes, qu'ils soient clients ou non clients de la banque.