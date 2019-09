Credit Agricole : LCL partenaire exclusif et historique des professions libérales, avec sa filiale INTERFIMO qui dépasse les 10 milliards d'euros de crédits cautionnés

Banque d'une pharmacie et d'un chirurgien-dentiste sur trois et d'un cabinet comptable sur cinq, LCL bénéficie de 20% de parts de marché sur les professions libérales grâce au leadership et au dynamisme d'INTERFIMO, première société de financement au service exclusif des professionnels libéraux.

Spécialisée dans le financement à moyen et long terme des libéraux exerçant en nom propre ou en société, INTERFIMO, filiale de LCL est construite selonun modèle unique. Société Anonyme à Directoire, son Conseil de surveillance est composé en majorité de représentants des professions libérales de tous horizons qui contribuent activement à son développement.

Son originalité réside aussi dans son réseau commercial national d'experts en financements spécialisés, qui proposent des solutions personnalisées et adaptées à chaque client. En complément de ces crédits, les 1 200 conseillers professionnels du réseau LCL et les experts de LCL Banque Privée apportent aux professions libérales toute l'offre bancaire utile à titre professionnel et patrimonial.

Le 24 septembre, INTERFIMO a dévoilé symboliquement un nouveau logo et une nouvelle signature. Elle affirme ainsi la mise en œuvre d'un plan de développement ambitieux pour les prochaines années, sur un marché des libéraux en plein essor. Cette dynamique va se traduire notamment par un renforcement de ses équipes commerciales à hauteur de 15% pour un meilleur maillage territorial.

« Sur un marché des professions libérales en pleine mutation, INTERFIMO confirme à l'occasion de ses 50 ans, sa position de première société de financement au service exclusif de 350 000 professionnels. Pour demain, INTERFIMO entend les accompagner au-delà du financement avec des offres à valeur ajoutée à titre professionnel et aussi privé. » commente Laurent Fromageau, Directeur Développement Retail de LCL.