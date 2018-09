Credit Agricole : La Banque Nationale du Canada et le Groupe Crédit Agricole élargissent leur partenariat au marché des particuliers

Un partenariat pour faciliter les parcours bancaires des clients particuliers, notamment les jeunes, entre la France et le Canada

De plus en plus de Français, et notamment des jeunes, font le choix de partir au Canada en vue d'acquérir une expérience universitaire ou professionnelle à l'étranger. Entre les places d'étudiants, le PVT (permis vacances travail) et les quotas de stagiaires, ce seraient près de 18 000 jeunes Français* qui séjourneraient chaque année au Canada. Ce dernier, bénéficiant d'un taux de chômage au plus bas, attire chaque année toujours plus d'étudiants ou de diplômés en provenance de l'hexagone.

Inversement, la volumétrie de Canadiens venant en France est plus faible, a priori autour de 1 500* par an sur la cible des étudiants, mais demeure en développement notamment en tenant compte des expatriés.

Grâce à ce partenariat qui s'inscrit dans leur stratégie d'accompagnement de leur clientèle à l'international, la Banque Nationale du Canada et le Groupe Crédit Agricole optimiseront les solutions proposées à leurs clients pour favoriser leur installation à l'étranger.

Concrètement, La Banque Nationale du Canada, dans le prolongement de son offre pour les Nouveaux Arrivants au Canada, s'engage à promouvoir auprès des clients français de l'ensemble des Caisses Régionales du Crédit Agricole, en particulier les jeunes, une offre de bienvenue attractive. Celle-ci comprendra notamment :

La préparation de l'ouverture de compte à distance pour les clients français avant leur départ,

Des avantages spécifiques, notamment une carte de crédit , ce qui constitue un réel avantage pour les nouveaux arrivants au Canada.

Réciproquement, le Crédit Agricole, via les Caisses Régionales d'Ile-de-France et de Centre-est, s'engage à promouvoir auprès des clients canadiens de la Banque Nationale du Canada, projetant de séjourner ou s'installer en France, une offre similaire incluant :

L'ouverture de compte à distance pour les clients canadiens avant leur départ via les agences en ligne de ces deux Caisses Régionales Partenaires,

La mise à disposition d'une carte de paiement ,

Des produits et services complémentaires, notamment d'assurance, adaptés à leurs besoins.

« La Banque Nationale du Canada est fière d'étendre son partenariat historique avec le Groupe Crédit Agricole en l'élargissant au marché des particuliers, déclare Stéphane Achard, premier vice-président à la direction, Entreprises et Assurances de la Banque Nationale du Canada. Chaque année, de plus en plus de Français et de Canadiens font le choix de la mobilité. Ce partenariat a pour objectif de les accompagner sur chacun de nos territoires, en leur offrant des conditions privilégiées et en rendant leurs parcours bancaires entièrement fluides ».

« Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans notre stratégie qui consiste à aider tous les jeunes à se réaliser, et l'expérience à l'étranger s'impose de plus en plus comme un moment de vie clé pour eux. C'est en effet une tendance en forte progression, et nous appuyer sur un partenaire reconnu dans l'une des destinations privilégiées par les jeunes français apportera un réel plus à nos clients, en complément des solutions que nous leur proposons déjà » se réjouit Bertrand Corbeau, Directeur général adjoint de Crédit Agricole SA, en charge du Pôle Développement, Client et innovation.

* Source : Campus France, Base de données UNESCO, août 2018