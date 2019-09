Credit Agricole : La Fondation Grameen Crédit Agricole et Crédit Agricole CIB associent leurs expertises pour soutenir la microfinance en Inde

Des prêts pour un montant global de 12 millions d'euros équivalents en monnaie locale pourront être accordés par Crédit Agricole CIB à des institutions de microfinance indiennes sous la garantie et le suivi de la Fondation Grameen Crédit Agricole. La Fondation s'occupera de l'origination et de l'instruction des dossiers de financements et de leur suivi. Les prêts octroyés aux institutions permettront de favoriser l'accès du plus grand nombre à des services financiers pour encourager le développement d'activités créatrices de revenus. Les populations rurales et les femmes entrepreneures en seront les principales bénéficiaires.

Au travers de ce partenariat, Crédit Agricole CIB se positionne comme un acteur engagé pour la finance inclusive en Inde. « La complémentarité des savoir-faire a joué ici de manière optimale, la Fondation apportant sa profonde compréhension des enjeux de la microfinance et les succursales indiennes de Crédit Agricole CIB leur connaissance éprouvée de la réglementation bancaire locale, complexe et évolutive » déclare Emmanuel Bouvier d'Yvoire, Senior Country Officer de Crédit Agricole CIB pour l'Inde.

Présent en Inde depuis 1981, Crédit Agricole CIB est implanté à Bangalore, Chennai, Delhi, Mumbai et Pune.

« Aux côtés de Crédit Agricole CIB nous soutenons les institutions qui favorisent le développement des économies rurales en Inde. Cette coopération démontre l'engagement du Groupe à agir chaque jour dans l'intérêt de la société » affirme Eric Campos, Délégué général de la Fondation et Directeur de la RSE de Crédit Agricole S.A.. Pour la Fondation, c'est une grande opportunité de travailler en Inde où la microfinance est très développée mais où l'exclusion financière reste un défi à relever.

Le premier financement est l'octroi d'un prêt de 5 millions INR, garanti à hauteur de 100 % par la Fondation, à la société indienne Fusion Microfinance. Cette société offre des produits et services financiers à plus de 1 254 007 femmes, principalement en zones rurales (86 %), qui composent la totalité de sa clientèle. L'institution a un portefeuille de 237 millions d'euros. Elle est présente dans 17 Etats indiens, avec un réseau de 440 agences et 3 695 employés.