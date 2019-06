Credit Agricole : La Fondation Grameen Crédit Agricole et Crédit du Maroc s'engagent en faveur de la microfinance marocaine

Crédit du Maroc et la Fondation mettent en place un schéma d'intervention qui permet à Crédit du Maroc de financer les institutions de microfinance en monnaie locale avec la garantie de la Fondation. Cette dernière s'occupe également du suivi.

C'est une démarche innovante du Groupe pour appuyer le développement de la microfinance. Elle permettra à la Fondation de démultiplier son action et à Crédit du Maroc de se positionner en tant que financeur du secteur au Maroc.

Un partenariat innovant pour soutenir la microfinance

La Fondation Grameen Crédit Agricole et Crédit du Maroc s'engagent en faveur du secteur de la microfinance au Maroc. Ils mettent en place un schéma d'intervention qui permet à Crédit du Maroc de financer l'institution de microfinance en monnaie locale avec la garantie de la Fondation, qui s'occupe également du processus de suivi.

Créée en 2008 par les dirigeants de Crédit Agricole et le Prix Nobel de la Paix 2016, le Pr. Yunus, la Fondation Grameen Crédit Agricole finance et soutient plus de 75 institutions de microfinance et entreprises sociales en Afrique, en Asie et en Europe avec plus de 80 millions € d'encours. Crédit du Maroc appuie le développement économique du pays en finançant des clients particuliers et des entreprises depuis 1929.

Avec ce partenariat, Crédit du Maroc renforce son action en tant que banque engagée pour une finance inclusive. « Le partenariat avec la Fondation Grameen Crédit Agricole va nous permettre d'approcher au mieux l'écosystème de la très petite entreprise et des activités génératrices de revenus, ce qui représente la moitié des sociétés immatriculées au registre central du commerce au Maroc. Il marque aussi l'engagement citoyen de Crédit du Maroc en tant qu'entreprise socialement responsable en participant à l'inclusion financière », déclare Baldoméro Valverde, Président du Directoire du Crédit du Maroc.

Pour la Fondation, c'est une belle opportunité de démultiplier son impact en intervenant pour la première fois au Maroc. « Dix ans après la création de la Fondation, nous bâtissons une nouvelle histoire avec le groupe Crédit Agricole. Aux côtés du Crédit du Maroc, nous accompagnerons des institutions marocaines pour promouvoir l'entrepreneuriat social, l'inclusion financière et le développement agricole. C'est un engagement commun, infatigable, pour avancer ensemble vers une économie mieux partagée », affirme Eric Campos, Délégué général de la Fondation et Directeur de la RSE de Crédit Agricole S.A.

Al Karama, la première institution financée

La Fondation a approuvé une garantie d'un montant de 1,1 million €, sur un prêt de 10,4 millions MAD accordé par Crédit du Maroc à la Fondation Al Karama pour la Microfinance.

Cette institution, qui accorde des prêts pour le développement d'activités professionnelles, sert plus de 27 000 emprunteurs actifs, principalement des femmes (57% des clients) et gère un portefeuille de plus de 10 millions €. Elle a des opérations dans tout le pays grâce à un réseau de 84 agences et 314 employés.

En coopération avec Crédit du Maroc, Al Karama bénéficiera également d'une assistance technique pour améliorer ses systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LAB-FT) dans le cadre du programme de volontariat de compétences « Banquier solidaire ». Ce dispositif, ouvert à tous les collaborateurs du groupe Crédit Agricole, a été lancé en 2018 par la Fondation Grameen Crédit Agricole et Crédit Agricole S.A. pour soutenir, via des missions d'assistance technique, les organisations financées par la Fondation (http://gca-foundation.org/banquier-solidaire).