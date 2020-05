Crédit Agricole: La hausse du coût du risque a pesé au 1er trimestre

par Maya Nikolaeva et Marc Angrand

Crédit Agricole a publié mercredi un bénéfice trimestriel en repli de 16,4% sur un an, la deuxième banque cotée française ayant pratiquement triplé ses provisions pour risque de crédit afin de se protéger contre d'éventuels défauts de remboursement liés à la crise du coronavirus.

La filiale cotée du groupe Crédit Agricole a évité les pertes sur les produits dérivés sur actions, qui ont pénalisé au premier trimestre ses concurrentes BNP Paribas et Société Générale, très présentes sur ce segment.

Les revenus de ses activités de banque de marché et d'investissement ont progressé de 13,7% sur un an à 603 millions d'euros. Le directeur général adjoint en charge des finances, Jérôme Grivet, a expliqué qu'elles privilégiaient les clients "corporate" et ne "fabriquaient" pas de produits spécifiquement dédiés aux investisseurs.

"C'est une activité qui consomme du bilan, ça nous est parfois reproché, mais nous l'assumons très bien", a-t-il ajouté. "C'est une activité qui (...) est beaucoup moins volatile et nous expose pas, moins que les autres en tout cas, aux dislocations de marché qu'on a pu vivre."

BNP Paribas et Société Générale figurent parmi les principaux acteurs des segments des futures sur dividendes et des produits structurés, deux catégories de produits qui ont souffert ces derniers mois de l'impact de la pandémie de coronavirus et de l'annulation des dividendes par de nombreuses sociétés cotées.

Jacques Ripoll, le directeur général de CACIB, la branche de banque d'investissement, a précisé que l'activité de dérivés actions du groupe était "beaucoup plus réduite" que celles de ses concurrents, précisant que les annulations de dividendes avait représenté un manque à gagner de 10 millions d'euros seulement.

Les revenus des dérivés ont progressé d'environ 20% au premier trimestre, a-t-il dit.

La période se solde par un bénéfice net part du groupe de 638 millions d'euros, contre 763 millions sur la même période en 2019, pour un produit net bancaire de 5,2 milliards, en hausse de 7,1%.

"Nos résultats sont bons et nous ont permis ce trimestre d'absorber une multiplication par trois du coût du risque", a déclaré Philippe Brassac, le directeur général du groupe, cité dans le communiqué de résultats, ajoutant que la banque était prudente dans ses hypothèses.

Le coût du risque, qui inclut les provisions, ressort à 621 millions d'euros contre 225 millions au premier trimestre l'an dernier.

"Nous jugeons les résultats rassurants et le niveau de fonds propres solide", commente Credit Suisse dans une note. Le ratio de solvabilité CET1 ressort à 11,4%, en baisse de 0,7 point mais toujours au-dessus de l'objectif de 11% que s'est fixé le groupe.

En Bourse, l'action Crédit Agricole, en hausse dans les tout premiers échanges, cédait 0,61% à 7,12 euros à 09h22.

Le titre affiche une baisse de près de 45% depuis le début de l'année contre -25,3% pour le CAC 40 et -40% pour l'indice Stoxx européen du secteur bancaire.

(Maya Nikolaeva et Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)