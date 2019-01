Credit Agricole : Laurent Cazelles est nommé Directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance France

Laurent Cazelles a fait l'essentiel de sa carrière dans le Groupe Crédit Agricole. Il rejoint la Direction des Opérations financières - Marchés de capitaux de la Caisse Nationale de Crédit Agricole en 1994. En 2001, il intègre la Direction financière de Prédica, la compagnie d'assurance-vie du Groupe Crédit Agricole et devient Directeur des Investissements et de la Gestion Financière en 2005. En 2008, il est nommé Directeur des Finances et des Engagements et Directeur Marketing de la Caisse régionale Centre-Loire. En 2012, il est nommé Directeur général adjoint de la Caisse régionale de l'Anjou et du Maine, puis, en 2017, de la Caisse régionale Toulouse 31.

Laurent Cazelles est diplômé de Télécom Bretagne et titulaire d'un mastère spécialisé en finance internationale de HEC et d'un DESS fiscalité internationale de HEC-Paris XI.