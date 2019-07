Credit Agricole : Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et Crédit Agricole Assurances mettent en place des mesures d'urgence pour leurs clients sinistrés

Dès le lundi 17 juin, le Crédit Agricole a déclenché un dispositif important pour accompagner les clients sinistrés par les violentes intempéries du week-end. Les conseillers ont contacté leurs clients pour écouter, rassurer et mesurer l'ampleur des dégâts subis. Les conseillers échangeront avec leurs clients pour leur proposer les mesures les plus adaptées à leurs cas et à leurs situations humaine et économique. Ils sont à la disposition des particuliers, agriculteurs et dirigeants d'entreprise pour les soutenir et suivre leur dossier au plus près.

Crédit Agricole Assurances accompagne d'ores et déjà plus de 3300 clients sinistrés, sur les départements de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche. Les assistants, en charge de ces sinistres, sont mobilisés pour offrir aux clients leur meilleure qualité de service, de façon personnalisée, soit sur le terrain soit à distance.

Une enveloppe d'aide d'urgence d'un montant total de 4 millions d'euros a été débloquée par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes pour accompagner tous les clients concernés (particuliers, entreprises et agriculteurs) par des prêts à taux 0 % :

Crédit à la consommation jusqu'à 3.000 € sur 36 mois et possibilité d'une pause en capital de 6 mois maximum sur les crédits habitat en cours pour les particuliers

Prêt jusqu'à 10.000 € sur 12 à 18 mois pour les entreprises et les agriculteurs.

Pour les agriculteurs et entreprises, des mesures financières d'urgence complémentaires sont mises en place :

Pour préserver la trésorerie : pause sur prêt (total ou en capital) jusqu'à 18 mois sans frais de dossier report d'échéance sans majoration de taux ni frais de dossier

Pour répondre aux besoins de trésorerie à court terme : Prêt à 0 % jusqu'à 10.000 € et jusqu'à 18 mois sans frais de dossier Prêt à 0,5 % (0,2 % pour les jeunes agriculteurs) jusqu'à 30.000 € sans frais de dossier pour faire face aux charges Prêt à 0,5 % (0,2 % pour les jeunes agriculteurs) en attendant les indemnisations, selon le montant attendu, sans frais de dossier

Pour répondre aux besoins de trésorerie à moyen terme : Complément de fonds de roulement jusqu'à 50.000 € de 36 à 60 mois, avec différé jusqu'à 12 mois et taux Agilor Restructuration de la dette au cas par cas

Pour accompagner l'installation de protections des cultures ou une diversification des activités : Prêt jusqu'à 50.000 € sur 84 mois maximum avec un différé possible de 12 mois, au taux Agilor.

Pour accompagner les audits globaux d'exploitation : participation du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à hauteur de 200 € pour un Audit technico économique, financier et social établi par un organisme agréé.

Des réunions publiques d'information sont organisées à 20 h 30 dans différentes communes :

le mardi 9 juillet à Saint-Sauveur-de-Montagut, salle La Cheminas ;

le mercredi 10 juillet à Triors, salle de la mairie ;

le jeudi 11 juillet à Tullins, salle Jean-Moulin ;

le mardi 16 juillet à Châteauneuf-sur-Isère, salle de l'Europe

à Vals-les-Bains (date et lieu à confirmer).

« Toutes nos équipes sont mobilisées pour accompagner en proximité nos clients sinistrés. Chacun d'entre nous a à cœur d'offrir les solutions de réparation ou d'indemnisation permettant à tous ceux qui nous font confiance de surmonter cette épreuve le plus rapidement possible », déclare Thierry Langreney, Directeur général adjoint de Crédit Agricole Assurances et Directeur général de Pacifica.

« Nos racines coopératives nous poussent naturellement à ce devoir de solidarité. Nous restons attentifs à chaque situation et mettons en place un accompagnement sur-mesure », explique Jean-Pierre Gaillard, Président du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.

« Nous avons tous été touchés par l'ampleur des dégâts. Nous mobilisons l'ensemble de nos services pour accompagner au mieux nos clients sinistrés qui participent à la richesse de notre territoire et sommes également en contact étroit avec les acteurs institutionnels », souligne Christian Rouchon, Directeur général du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.