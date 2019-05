Credit Agricole : Le Crédit Agricole célèbre le sport féminin

Un engagement depuis plus de 45 ans pour le sport Les actions du Crédit Agricole dans le sport portent l'idée qu'il est une école de la vie. C'est un vecteur de lien social qui permet de se construire, de s'épanouir, de se dépasser… Partenaire historique du football français depuis 1974, le Crédit Agricole est activement engagé dans tous les footballs, masculin ou féminin. Au-delà de ses engagements comme supporter national de la Coupe du Monde féminine de la FIFATM et partenaire majeur de l'Equipe de France féminine depuis 10 ans, le Groupe soutient aussi la Coupe de France féminine et la Semaine du football féminin (un événement qui réunit plus de 30 000 jeunes filles à travers le pays chaque année). Le Crédit Agricole est associé au Label Jeune FFF qui récompense 600 clubs amateurs par an, et dont l'un des critères de selection est la mise en place de plans de féminisation. Le Crédit Agricole est engagé dans le sport partout en France : - Au niveau national, partenaire de tous les footballs masculin et féminin, du foot amateur aux Equipes de France ; et partenaire du Judo via des partenariats avec les Fédérations respectives. - 25 autres disciplines sont accompagnées au niveau local par les Caisses régionales. - 2 000 clubs, essentiellement amateurs, sont soutenus chaque saison et plus de 6 000 collaborateurs et administrateurs sont impliqués bénévolement dans le sport en région.