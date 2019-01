Credit Agricole : Le Crédit Agricole crée « Crédit Agricole Group Infrastructure Platform », l'une des plus grandes infrastructures informatiques européennes

Depuis le 1er janvier 2019, Crédit Agricole Group Infrastructure Platform (CA-GIP) regroupe les infrastructures et les activités de production informatique de Crédit Agricole Assurances, Crédit Agricole CIB, Crédit Agricole Technologies et Services et de l'entité SILCA.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan à moyen terme du Groupe 'Ambition Stratégique 2020 ».

Il vise à déployer un projet client ambitieux, à renforcer l'efficacité industrielle et accompagner l'accélération de la transformation digitale du Groupe par un programme d'investissement important dans les nouveaux standards technologiques.

Crédit Agricole Group Infrastructure Platform dispose ainsi d'une taille critique pour la construction de solutions convergentes et innovantes à l'échelle du Groupe tout en renforçant son agilité et en lui garantissant un haut niveau de cybersécurité.

Présent sur le territoire français avec 1 500 collaborateurs et 17 sites, Crédit Agricole Group Infrastructure Platform rassemble près de 80 % des infrastructures et de la production informatique du Groupe Crédit Agricole et dispose d'une gouvernance paritaire entre les Caisses régionales et Crédit Agricole S.A.

Son modèle opérationnel permettra à chaque entité du Groupe de s'appuyer sur des moyens dédiés, tout en bénéficiant de capacités d'innovation renforcées et d'effets d'échelle.

Il sera déployé en 2019 pour atteindre l'organisation cible dès le 1er janvier 2020.

Crédit Agricole Group Infrastructure Platform, a pour vocation de devenir un pôle technologique de premier plan, attractif pour ses collaborateurs, les nouveaux talents et les partenaires technologiques.