Credit Agricole : Le Crédit Agricole lance une plateforme de services extra-bancaires pour les entrepreneurs

1er financeur de l'économie française, le Crédit Agricole renforce grâce à la plateforme Jesuisentrepreneur.fr son accompagnement des créateurs d'entreprise avec l'ambition de devenir la banque préférée des entrepreneurs d'ici 2022.

Une plateforme dédiée aux créateurs d'entreprise

Portée par La Fabrique by CA, le start-up studio de Crédit Agricole, Jesuisentrepreneur.fr est la seule plateforme digitale gratuite qui guide pas à pas les entrepreneurs dans leur projet de création d'entreprise. De l'idée au plan de financement, Jesuisentrepreneur.fr accompagne les clients de Crédit Agricole et les futurs entrepreneurs tout au long de leur parcours. Avec ce nouveau service, le Crédit Agricole entend accompagner au mieux les 700 000 entreprises qui se créent en moyenne tous les ans en France.

Pour Bertrand Corbeau, Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A., en charge du Pôle Développement, Client et Innovation : « L'entrepreneuriat est une aventure aussi passionnante qu'exigeante. Il nécessite beaucoup d'engagement mais aussi un accompagnement adéquat. Avec Jesuisentrepreneur.fr, le Crédit Agricole propose une innovation qui va simplifier le parcours des créateurs d'entreprise. Ce service gratuit et complet s'adresse à tous types d'entreprise - start-ups, artisans, professionnels, PME - quels que soient le secteur d'activité ou le lieu d'implantation en France. »

La première plateforme complète et gratuite pour les entrepreneurs

Jesuisentrepreneur.fr accompagne les créateurs d'entreprise pour :

Trouver le lieu d'implantation idéal et analyser le marché :

L'entrepreneur peut simuler ses coûts d'implantation en fonction de la zone choisie et du local recherché.

Le plus : Des cartes interactives lui permettent de comparer les prix moyens au m2. Elles affichent également des données sur les entreprises établies dans la zone permettant à l'entrepreneur d'analyser la concurrence (chiffre d'affaires moyen, secteur d'activité, etc.) et sur la population résidente ou de passage pour évaluer l'attractivité de la zone de chalandise (revenu moyen, démographie, etc.).

Faire des projections financières :

La plateforme génère automatiquement les principaux tableaux financiers (compte de résultat, bilan, trésorerie, tableau de financement, etc.) et calcule le besoin de financement.

Le plus : Un outil de big data compare les données renseignées avec plus d'un demi-million de liasses fiscales d'entreprises établies en France depuis 3 ans et alerte l'entrepreneur sur d'éventuelles incohérences par rapport aux entreprises similaires. Jesuisentrepreneur.fr recense également les aides et subventions auxquelles l'entrepreneur est éligible en fonction de son activité et de sa zone d'implantation.

Identifier la forme juridique de l'entreprise et déposer les statuts :

Jesuisenterpreneur.fr aide le créateur d'entreprise à opter pour le statut le plus approprié compte tenu de sa situation.

Le plus : Grâce à un partenariat avec Captain Contrat, une plateforme en ligne de services juridiques et administratifs pour les TPE/PME, Jesuisentrepreneur.fr offre la possibilité à l'entrepreneur de déposer ses statuts et de réaliser ses démarches d'immatriculation pour obtenir le K-bis en quelques clics directement en ligne depuis la plateforme (service payant).

A tout moment, le créateur d'entreprise peut solliciter un conseiller de Crédit Agricole.

Après un test concluant dans trois Caisses régionales (Centre-Est, Centre Ouest et Provence Côte d'Azur), la plateforme poursuivra son déploiement jusqu'en 2020. Une campagne de communication et des actions marketing viendront soutenir son lancement.

Découvrez Jesuisentrepreneur.fr en vidéo en cliquant ici.