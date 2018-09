Credit Agricole : Le Crédit Agricole, partenaire du Plan national d’inclusion numérique

Un engagement du Crédit Agricole sur trois actions principales

Détection et accompagnement des publics isolés ou fragiles

Depuis 20 ans, des conseillers et des accompagnants bénévoles mènent dans « Les Points Passerelle » de Crédit Agricole un travail de fond pour l'insertion sociale, l'éducation bancaire et financière. En 2017, plus de 13 000 personnes en difficulté financière ont été accompagnées de façon personnalisée. Les Points Passerelle ont également mené des actions de prévention via des ateliers budget auprès de 6000 personnes, dont des jeunes en insertion pour moitié.

Du fait de leur encrage territorial, les Caisses régionales de Crédit Agricole jouent un rôle majeur dans la détection des personnes exclues du digital.

L'acculturation au numérique

Des évènements à portée pédagogique, les « Cafés 1ers pas numériques » seront organisés en agence et dans les Caisses locales, pour acculturer les personnes éloignées du numérique. Ces « Cafés » seront également l'occasion de mener des actions de prévention contre les cyber-risques et rassurer les clients.

D'autres actions seront orientées particulièrement vers les jeunes : intensification sur toutes les Caisses régionales à partir de 2019, de nos rencontres « 1er stage, 1er job », pour les jeunes et les entreprises, avec pour la première fois, une acculturation sur le CV en ligne, l'utilisation des annonces en ligne et le réseautage comme l'usage de Linkedin par exemple.

Enfin, des réunions clients seront organisées sur le thème des formalités et déclarations en ligne pour notamment apporter une aide aux séniors qui éprouvent des difficultés dans ce domaine.

3000 formations au numérique

Le Crédit Agricole va proposer 3000 formations de « 1er secours numérique » pour ses administrateurs et collaborateurs qui souhaitent pouvoir apporter une aide auprès de clients en difficulté dans ce domaine.